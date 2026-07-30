Samira Yavuz war von Serkans Liebesgeständnis "geschockt"

Serkan Yavuz (33) hat in seinem Podcast "unREAL" am Lügendetektor zugegeben, noch immer Gefühle für seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) zu hegen – und das Geständnis hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Denn nach der Ausstrahlung der Folge wurde Samira mit Nachrichten geflutet, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story berichtete. Dort meldete sie sich auch erstmals mit ihrer Reaktion auf die Liebes-Beichte zu Wort. "Also um ehrlich zu sein, war ich erstmal geschockt, weil ich mir so dachte: Was machst du da?", gestand sie. Danach habe sie sich die Folge angehört und letztlich mit einem schlichten "Ja gut" abgehakt.

Dass das Geständnis im Netz viral gehen würde, überraschte Samira dabei wenig. Gleichzeitig sieht sie dem Ganzen aber auch etwas Positives ab: "Auf der einen Seite finde ich es gut, weil das auch vieles aus dem Weg räumt, auch was den Urlaub betrifft", erklärte sie. Für Serkan sei es zudem wichtig gewesen, sich zu öffnen – und der Lügendetektor habe dabei eine besondere Rolle gespielt. "Das eine ist halt, was zu sagen und das andere ist dann den Beweis auf einem Lügendetektor zu haben. Für ihn fühlt sich das auf jeden Fall gut an", so Samira. Ob sie selbst ein Liebescomeback in Betracht zieht, ließ sie allerdings offen.

Serkan hingegen machte beim Lügendetektor-Test deutlich, dass er dafür bereit wäre. Auf die Frage "Wünschst du dir ein Liebescomeback mit Samira?" antwortete er mit einem klaren "Ja" – und laut Auswertung sagte er dabei die Wahrheit. Doch gleichzeitig bremste er die Erwartungen sofort. "Ja, wünschen ist halt nicht bekommen", stellte er klar. Vor allem bat Serkan die Öffentlichkeit eindringlich, das Ganze nicht zu verdrehen. "Also bitte zerreißt es nicht irgendwie und macht keine Spekulationen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir gerade hier ein Comeback feiern oder sich eins anbahnt."

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Influencerin Samira Yavuz, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige