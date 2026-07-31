Trotz Vasektomie: Serkan Yavuz will noch Kinder mit Samira

Mit dieser Antwort überrascht Serkan Yavuz (33)! In der neuesten Folge seines Podcasts "unREAL" hat sich der Realitystar mehr oder weniger freiwillig einem Lügendetektor-Test gestellt und sollte pikante Fragen mit einem einfachen "Ja" oder "Nein" beantworten. Als es darum ging, ob er sich weitere Kinder mit Ex Samira Yavuz (32) wünsche, sagte er "Ja" – und der Test wertete die Antwort als wahr.

Ganz so einfach ist die Sache aber nicht, wie Serkan im Podcast erklärte: "Es ist ja grundsätzlich nicht mehr möglich, weil ich eine Vasektomie habe – dafür haben wir uns ja auch bewusst entschieden." Trotzdem schwärmt er in höchsten Tönen von seiner Frau als Mutter ihrer beiden gemeinsamen Kinder. Auch ein Moment im gemeinsamen Urlaub habe ihn zuletzt daran erinnert, wie sehr er ihre Art mit den Kindern schätzt. "Und wie könnte ich mir dann mit so einer Frau nicht mehr Kinder vorstellen. Sie ist halt so für mich die Mama schlechthin", so Serkan.

Doch das war nicht die einzige intime Info, die ans Licht kam. Serkan sollte im Lügendetektor-Test auch beantworten, ob er aktuell verliebt sei. Und auch da blieb ihm nur ein klares "Ja". Laut Auswertung sagte er dabei ebenfalls die Wahrheit. "Es ist ja kein aktuell, sondern schon eigentlich so ein 'Immer'", erklärte er. Er habe Samira seit der Trennung nie wirklich aus dem Kopf bekommen. Und er betonte: "Es haben ja auch im Urlaub schon so viele Menschen gesehen oder erkannt, wie ich sie anschaue oder wie die Harmonie ist und wie ich aufgehe. Deshalb will ich ehrlich sein."

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yauz, Juli 2023