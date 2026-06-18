Deshalb muss König Charles nie wieder den Reisepass zücken

Seit seiner Thronbesteigung im September 2022 hat König Charles (77) bereits zehn Länder bereist – und dabei nie einen Reisepass benötigt. Der Grund dafür ist einfach: Als regierender Monarch ist Charles von der Passpflicht befreit. Das ist laut dem Magazin Hello auf der offiziellen Website der Monarchie festgehalten: "Wenn er ins Ausland reist, benötigt der Souverän keinen britischen Reisepass." Zuletzt zeigte sich Charles gemeinsam mit Königin Camilla (78) bei der Hochzeit seines Enkels Peter Phillips (48) mit Harriet Sperling in Kemble.

Warum braucht der König keinen Pass? Die Antwort findet sich auf der ersten Seite jedes britischen Reisepasses: Das Dokument wird im Namen des Königs ausgestellt – es wäre also absurd, wenn er sich selbst einen ausstellen würde. Alle anderen Mitglieder der Königsfamilie, darunter Königin Camilla und Prinz William (43), reisen hingegen ganz regulär mit einem Reisepass. Auch die verstorbene Königin Elizabeth II. (†96) reiste während ihrer 70-jährigen Regentschaft ohne Reisepass durch 117 Länder. Als Prinz war Charles noch verpflichtet, ein solches Dokument mit sich zu führen.

Bei der Hochzeit seines Enkels zeigte sich der König nun von seiner eleganten Seite. Während Charles im klassischen Anzug erschien und Camilla in einem cremefarbenen Kleid mit gelbem Hut strahlte, zog vor allem Braut Harriet die Blicke auf sich. Die Krankenpflegerin trug ein säulenförmiges Kleid mit Spitzenoberteil, Ärmeln und dramatischer Schleppe. Statt einer geerbten Krone der Windsors setzte sie auf eine geliehene, antik anmutende Diamant-Tiara mit Perlen. Einen royalen Titel erhält Harriet durch die Ehe mit Peter nicht, weil Peters Mutter Prinzessin Anne (75) für ihre Kinder einst bewusst auf royale Titel verzichtet hatte. In der Familie gibt es für den Hochzeitsschmuck aber bereits ein kleines Vorbild: Bei Peters erster Hochzeit hatte seine damalige Frau Autumn Kelly ebenfalls eine Tiara getragen.

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Getty Images König Charles III., Prinz William und Catherine, Princess of Wales beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey, März 2026

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Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Trooping the Colour 2026

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Getty Images Peter Phillips und Harriet Sperling nach ihrer Hochzeit an der All Saints' Church in Kemble, England