Emilie Kiser gibt erstes Interview zum Tod ihres Sohns (†3)

Fast ein Jahr nach dem Tod ihres dreijährigen Sohnes Trigg hat Emilie Kiser nun erstmals öffentlich über die Tragödie gesprochen. Die 27-jährige Influencerin aus Arizona ist zu Gast im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty. Es ist das erste Interview der Social-Media-Creatorin seit dem tragischen Ertrinkungsunfall im Mai 2025 – obwohl sie den Trauerprozess in den vergangenen Monaten immer wieder in TikTok-Videos mit ihren Millionen Followern geteilt hat. Im Gespräch schildert sie, wie sie seit dem Verlust ihres Sohnes den Alltag meistert und dabei gleichzeitig ihren jüngeren Sohn Teddy, der inzwischen ein Jahr alt ist, großzieht.

Im Interview reflektiert Emilie die traumatische Zeit und die Veränderungen, die sie im vergangenen Jahr durchlebt hat. "Ein Kind zu verlieren, führt einem auf die beängstigendste und realistischste Art und Weise vor Augen, wie schnell sich das Leben ändern kann und wie schnell einem das Leben buchstäblich genommen werden kann", schildert sie. Jedoch sei sie sich bewusst, dass es an ihr liege, wie sie damit umgeht. "Entweder lasse ich mich davon noch mehr aus der Bahn werfen, als es ohnehin schon der Fall ist, und habe das Gefühl, nicht in der Lage zu sein, mich um meinen jüngeren Sohn zu kümmern, oder ich tue alles in meiner Macht Stehende, um ihm die bestmögliche Mutter zu sein und ihm dieselbe Liebe zu geben, die Trigg hatte und immer noch hat", beschreibt Emilie.

Emilie war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause. Ihr Ehemann Brady Kiser hatte auf die beiden Kinder aufgepasst, als Trigg am 12. Mai 2025 in den Pool im Hinterhof fiel. Sechs Tage später, am 18. Mai, starb der Kleine im Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei führten zunächst zu einer Empfehlung, Brady wegen Kindesmisshandlung anzuklagen. Letztlich entschied die Staatsanwaltschaft jedoch, das Verfahren nicht weiterzuverfolgen, da es "keine Erfolgsaussichten" gebe.

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, 2026

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025

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