Emilie Kiser hat gemischte Gefühle bei 3. Schwangerschaft

Emilie Kiser hat sich mit sehr persönlichen Worten zu ihrer dritten Schwangerschaft gemeldet. Die Social-Media-Bekanntheit verkündete am 3. Juli, dass sie und ihr Ehemann Brady Kiser erneut Nachwuchs erwarten. In einem TikTok-Video sprach Emilie nun darüber, wie anders sich diese Zeit für sie anfühlt, nachdem ihr ältester Sohn Trigg im Jahr 2025 im Alter von drei Jahren bei einem Ertrinkungsunfall gestorben war. Gegenüber ihren Followern machte Emilie deutlich, dass die Vorfreude auf das Baby da ist, die Schwangerschaft aber zugleich von Trauer und Nervosität begleitet wird. "Wie ich schon sagte, wir sind so glücklich und überglücklich. Gleichzeitig ringen wir ständig mit mehreren Gefühlen auf einmal, auch mit Trauer, mit dem Vermissen von Trigg und dem Wunsch, dass er für dieses nächste Kapitel hier wäre", sagte sie im Clip.

Besonders die Gedanken an die Geburt und den Tag, an dem sie das Baby mit nach Hause bringen wird, seien für sie diesmal ganz anders, erklärte Emilie ihren Followern. "Ich denke jetzt schon an meine Geburt und daran, wie anders sich das anfühlen wird. Ich denke an den Tag, an dem wir dieses Baby nach Hause bringen, und daran, wie anders das sein wird, und das ist eine Menge", sagte sie. Gleichzeitig zog Emilie klare Grenzen für ihre Zukunft im Netz. Obwohl sie früher auch Inhalte mit ihren Kindern geteilt hatte, möchte sie sie inzwischen nicht mehr online zeigen, auch das ungeborene Baby nicht.

"Die Privatsphäre meiner Familie wird immer meine Priorität sein. Deshalb weiß ich nicht genau, wie viel ich über diese Schwangerschaft und die nächste Lebensphase teilen werde, aber ich schätze euer Verständnis, während ich diese Grenzen auslote", betonte sie und ergänzte: "Während es so viele Dinge gibt, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, kann ich kontrollieren, was ich teile." Emilie und Brady sind neben der aktuellen Schwangerschaft Eltern ihres 15 Monate alten Sohnes Teddy. Für die Influencerin ist die kommende Zeit damit nicht nur ein neuer Familienabschnitt, sondern auch ein sehr emotionaler Weg zwischen Hoffnung, Erinnerung und dem Wunsch nach Schutz für ihr Privatleben.

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, 2026

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Mann Brady, März 2026

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025