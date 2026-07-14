Emilie Kiser ehrt verstorbenen Sohn Trigg an 5. Geburtstag

Heute wäre Trigg fünf Jahre alt geworden – und seine Mutter Emilie Kiser (27) hat den Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes jetzt mit rührenden Worten gewürdigt. Die Influencerin teilte in ihrer Instagram-Story ein altes Foto, auf dem die Hand des kleinen Jungen ihre umschließt, und schrieb dazu: "Ich vermisse dich den ganzen Tag, jeden Tag. Alles Gute zum 5. Geburtstag an den Jungen, der mich zur Mama gemacht hat." Trigg starb im Mai 2025 im Alter von nur drei Jahren nach einem Ertrinkungsunfall im Gartenpool der Familie.

In ihrer emotionalen Botschaft fügte Emilie hinzu: "Ich wünschte mir mehr als alles andere, dich drücken zu können, dein Lachen zu hören und noch einen weiteren Tag mit dir zu verbringen. Ich liebe dich für immer und ewig, Trigg." Der Unfall ereignete sich am 12. Mai 2025, die 27-Jährige war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ihr Mann Brady Kiser (29) passte damals auf den wenige Wochen alten gemeinsamen Sohn Teddy auf. Sechs Tage nach dem Unfall starb Trigg im Krankenhaus. Inzwischen ist Teddy ein Jahr alt – und die Familie wächst weiter: Anfang Juli verkündeten Emilie und Brady, dass sie ein drittes Kind erwarten. "Wir sind so dankbar und aufgeregt, dass wir ein weiteres Baby in unserer Familie willkommen heißen werden", schrieb die Influencerin auf Social Media. "Diese Neuigkeit fühlt sich sehr unwirklich an und war bereits ein so helles Licht für uns in einigen unserer dunkelsten Tage."

Rund 13 Monate nach dem Tod ihres Sohnes sprach Emilie erstmals öffentlich über ihren Schmerz – in einem Interview im Podcast "On Purpose" mit Jay Shetty (38), der im Juni veröffentlicht wurde. Dort erklärte sie: "Ein Kind zu verlieren zeigt einem auf die beängstigendste, realistischste Weise, wie schnell das Leben sich verändern kann – und wie schnell es einem buchstäblich weggenommen werden kann." Gleichzeitig betonte sie, bewusst Kraft zu schöpfen: "Ich versuche mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass ich eine Wahl habe. Ich kann entweder zulassen, dass mich das noch mehr entgleist als ohnehin schon – oder ich kann alles in meiner Macht Stehende tun, um die bestmögliche Mutter für meinen jüngeren Sohn zu sein und ihm dieselbe Liebe zu geben, die Trigg hatte und hat."

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg

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