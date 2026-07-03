Nach Tod ihres Sohns (3): Emilie Kiser erwartet ein Baby

Für Emilie Kiser und ihren Mann Brady gibt es inmitten ihrer Trauer einen freudigen Grund zum Feiern: Die Influencerin erwartet ihr drittes Kind. Die Neuigkeit verkündet sie auf Instagram – und fand dabei bewegende Worte. "Wir sind so dankbar und aufgeregt, mitteilen zu können, dass wir ein weiteres Baby in unsere Familie aufnehmen werden", schrieb sie in ihrem Post und fügte hinzu: "Diese Neuigkeit fühlt sich sehr unwirklich an und war bereits ein solches Licht für uns in einigen unserer dunkelsten Tage."

Das Paar ist bereits Eltern des rund 15 Monate alten Teddy sowie des dreijährigen Trigg, der im Mai 2025 nach einem Ertrinkungsunfall im Swimmingpool des Familienhauses in Arizona verstorben ist. In ihrem Posting machte Emilie deutlich, wie viel ihr die Privatsphäre ihrer Familie bedeutet: "Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich über diese Schwangerschaft und die nächste Lebensphase teilen werde, aber ich schätze euer Verständnis, während ich diese Grenzen auslote." Das Baby habe der Familie bereits so viel Hoffnung und Freude gebracht, betonte sie. Die Influencerin wandte sich zum Abschluss ihres Posts direkt an ihre Follower: "Wir schätzen jeden Moment davon zusammen."

Erst kürzlich sprach Emilie in ihrem ersten Interview seit Triggs Tod im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty offen über ihre Trauer und die Beziehung zu ihrem Mann. Dabei gewährte sie auch Einblicke darin, wie es ihr gelungen ist, Brady zu vergeben. Sie habe erkannt, dass sie an jenem Abend genauso gut in seiner Lage hätte sein können. "Ich hätte genauso leicht in Bradys Position sein können", sagte sie im Podcast. Der Verlust eines Kindes zeige einem "auf die erschreckendste, realste Art und Weise, wie schnell das Leben sich verändern kann".

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Mann Brady, März 2026

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, Juni 2026

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser macht ein Selfie im Januar 2025

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