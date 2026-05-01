Emilie Kiser fordert nach Triggs (3) Tod mehr Sicherheit

Fast ein Jahr nach dem Tod ihres dreijährigen Sohnes Trigg hat sich Influencerin Emilie Kiser in einem emotionalen TikTok-Video zu Wort gemeldet. Die 27-Jährige sprach offen über Wassergefahren für Kinder und rief Eltern zu mehr Vorsicht auf. Der Zeitpunkt ist für sie besonders bedeutsam: Der Mai markiert nicht nur den Jahrestag von Triggs Tod, sondern ist auch der offizielle Aktionsmonat für Wassersicherheit. "Unser Sohn ist an einem vermeidbaren Ertrinkungsunfall gestorben", sagte Emilie in dem Video. "Das ist ein Thema, über das ich weiter sprechen werde, wenn ich mich dazu in der Lage fühle, weil es unglaublich schwer zu besprechen ist."

In dem Video betonte Emilie, dass Ertrinken die häufigste Todesursache bei Kindern unter vier Jahren sei – eine Tatsache, die sie als erschreckend empfinde. Sie forderte Eltern konkret auf, Poolzäune zu installieren, Türalarme anzubringen und deren Batterien regelmäßig zu prüfen. Außerdem sprach sie sich für spezielle Schwimmkurse für Kleinkinder aus, sogenannte ISR-Stunden (Infant Swimming Resource), die Kindern ab sechs Monaten Selbstrettungstechniken beibringen. Ihr jüngster Sohn Teddy, der gerade einmal ein Jahr alt ist, nimmt bereits täglich an solchen Kursen teil. "ISR gibt deinem Kind eine Chance zu leben. Ich kann nicht glauben, wie schnell er die Techniken aufgenommen hat. Ich bin so stolz auf ihn", sagte sie. Zusätzlich appellierte Emilie an alle Eltern, sich in Erster Hilfe und speziell in Herz-Lungen-Wiederbelebung ausbilden zu lassen.

Trigg war im Mai 2025 bewusstlos im Pool des Hinterhofs ihres Hauses in Chandler, Arizona, aufgefunden worden und sechs Tage später im Krankenhaus gestorben. Emilie war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause – ihr Ehemann Brady Kiser hatte die beiden Söhne beaufsichtigt. Die Polizei empfahl damals eine Anklage wegen Kindesmisshandlung gegen Brady, die Staatsanwaltschaft sah jedoch keine Erfolgsaussichten und verzichtete auf eine Strafverfolgung. Trotz dieser belastenden Umstände hat sich Emilie dazu entschieden, an ihrer Ehe festzuhalten. "Jeder verdient Liebe, Empathie und Vergebung", erklärte sie auf TikTok über ihren Umgang mit dem Verlust und der Situation in ihrer Familie.

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser macht ein Selfie im Januar 2025

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