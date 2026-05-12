Emilie Kiser sicher: Sohn Trigg schickte auf Reise Zeichen

Auf einem Mädchenausflug nach New York City hat TikTok-Star Emilie Kiser zwei Momente erlebt, die sie als Zeichen ihres verstorbenen Sohnes Trigg deutet. Die 27-Jährige reiste gemeinsam mit ihrer Freundin Brie McKinnon in die amerikanische Metropole – und teilte die emotionalen Erlebnisse Anfang Mai in einem "Get Ready With Me"-Video auf TikTok mit ihren 5,2 Millionen Followern. Die beiden hatten einen Musicalbesuch, ein Abendessen sowie Ausflüge zu verschiedenen Cafés und Restaurants geplant, darunter das Ralph's Coffee und die Magnolia Bakery.

Den ersten bewegenden Moment erlebte Emilie, als sich die beiden auf dem Weg zu einer Kaffeebar verliefen. Plötzlich standen sie vor dem Spielzeuggeschäft FAO Schwarz am Rockefeller Center – genau dem Laden, vor dem die Influencerin einst ein Foto mit ihrem Sohn gemacht hatte. "Ich sagte zu Brady: 'Ich habe das Gefühl, vielleicht war das kein Zufall, dass wir hier vorbeigekommen sind'", so Emilie im Video. Kurz darauf entdeckte sie in der U-Bahn bunte Fliesen mit Papageien – und auch das ließ sie an Trigg denken, der früher ein Plüschpapagei-Kuscheltier gehabt hatte, so das Magazin People.

Trigg war am 18. Mai 2025 im Alter von drei Jahren gestorben, sechs Tage nachdem er in den Hinterhof-Pool der Familie gefallen war. Emilies Ehemann Brady Kiser war damals zu Hause und beaufsichtigte den gemeinsamen jüngeren Sohn Teddy. Anlässlich des Water Safety Awareness Month, der im Mai stattfindet, wandte sich Emilie in einem TikTok-Video auch an ihre Community und sprach über die Bedeutung von Aufklärung rund um das Thema Wasserunfälle. "Der Tod unseres Sohnes war sehr vermeidbar. Es war ein Unfall, aber ein vermeidbarer Unfall. Ich werde als Elternteil immer die volle Verantwortung dafür übernehmen, weil es deine Aufgabe ist, dein Kind zu beschützen", sagte sie darin.

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Mann Brady, März 2026