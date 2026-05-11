Kurz vor Triggs Todestag: Emilie Kiser kündigt Netz-Pause an

Für Emilie Kiser bricht derzeit die schwerste Zeit des Jahres an. Fast genau ein Jahr ist es her, dass ihr dreijähriger Sohn Trigg nach einem tragischen Ertrinkungsunfall im Krankenhaus verstarb – ein Verlust, der die Welt der amerikanischen Influencerin in ihren Grundfesten erschütterte. In einem bewegenden Video auf TikTok meldete sich die 27-Jährige nun bei ihren Fans, um eine dringend benötigte Auszeit anzukündigen. Sichtlich gezeichnet von den seelischen Turbulenzen der letzten Tage erklärte sie, dass sie sich die kommenden Wochen aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird, um ihren Sohn zu ehren und um sich voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren zu können.

Die Offenheit, mit der Emilie über ihren Schmerz spricht, berührt Millionen. Sie gestand ihren Followern, dass sie aktuell stark damit zu kämpfen habe, überhaupt den Alltag zu bewältigen: "Der Körper merkt sich alles", beschrieb sie den körperlichen Tribut, den die Trauer von ihr fordert. Sie fühle sich "erschöpft und ausgelaugt". Obwohl sie sich am liebsten zurückziehen würde, versuche sie, für ihren jüngeren Sohn Teddy und ihren Ehemann Brady da zu sein. Letzterer unterstütze sie in dieser schweren Phase, indem er ihr im Alltag den Rücken freihält, während sie versuche, ihre Gesundheit nicht gänzlich zu vernachlässigen.

Trotz der unendlichen Schwere versucht die Familie, in der Erinnerung an Trigg Kraft zu finden. Emilie betonte, dass sie ihren Sohn bei jedem Schritt an ihrer Seite spüre, ganz gleich, wo sie sich befinde. Gemeinsam mit Verwandten will die Familie in den nächsten Tagen verreisen, um sich gegenseitig Halt zu geben und Trigg in Ruhe zu ehren. Mit den Worten "Jeder Tag ist schrecklich, ohne die Person weiterzumachen, die dein ganzes Leben war", verabschiedete sie sich in ihre Pause und bedankte sich bei ihrer Community für den Rückhalt in dieser dunklen Zeit.

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, 2026

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Januar 2025

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