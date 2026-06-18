Expertin findet König Charles besser als die Queen

Lob für König Charles (77) – und gleichzeitig eine düstere Einschätzung für das britische Königshaus: Die Journalistin Annette Dittert hat den britischen Monarchen in höchsten Tönen gelobt, aber auch klare Kritik an der Krone geübt. Im Podcast "Zwischen den Zeilen" mit Moderatorin Bettina Böttinger sagte sie: "Ich finde, Charles ist ein guter König. Sogar besser als seine Mutter." Annette kann dieses Urteil aus eigener Erfahrung fällen – die in Köln geborene Journalistin lebte jahrelang in London und erlebte dort den Brexit, den Tod der Queen (†96) und die Krönung von Charles hautnah mit.

Trotz des Lobs sieht Annette schwarz für die Monarchie. Als größtes Problem nennt sie den anhaltenden Skandal um Ex-Prinz Andrew (66) und seine Verstrickung in die Epstein-Affäre. Sie bezeichnet diesen als "die größte Krise der Monarchie in der jüngeren Geschichte" und wirft dem Königshaus vor, solange wie möglich vertuscht und zurückgehalten zu haben. Auch wenn Charles seinen Bruder letztendlich fallen ließ – "er hat es verdammt spät getan", so Annette. Und überhaupt habe er es nach ihrer Einschätzung nur getan, "um seinen Laden zu retten".

Der Skandal werfe zudem einen langen Schatten auf die Amtszeit der verstorbenen Königin: "Es wird immer klarer, wie sehr sie ihn beschützt hat", sagte die Journalistin. Zu Elizabeths Lebzeiten sei es deshalb undenkbar gewesen, dass die Polizei überhaupt Ermittlungen hätte aufnehmen können. Annette lebt seit mehr als einem Jahrzehnt in London – auf ihrem Hausboot "Emilia" am Regent's Canal im Stadtteil Maida Vale. Seit Ende 2025 besitzt sie neben der deutschen auch die britische Staatsangehörigkeit. Mitte Mai veröffentlichte sie ihr neues Buch "Dear Britain: Auf der Suche nach der Seele Großbritanniens", in dem sie sich ebenfalls mit dem Vereinigten Königreich und seiner Identität auseinandersetzt.

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Getty Images König Charles III., Prinz William und Catherine, Princess of Wales beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey, März 2026

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in London, 2009

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London