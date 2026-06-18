Finneas enthüllt romantischen Plan hinter dem Heiratsantrag

Finneas O'Connell hat jetzt verraten, mit welchem ausgeklügelten Plan er seiner Verlobten Claudia Sulewski den Antrag gemacht hat. In der NBC-Show "Today with Jenna & Sheinelle" schilderte der Musiker ausführlich, wie er den gemeinsamen siebten Jahrestag am 22. September 2025 als geheimes "trojanisches Pferd" nutzte, um Claudia zu überrumpeln. Denn während sie dachte, die beiden würden einen entspannten Kurztrip an den Strand unternehmen, hatte Finneas heimlich ganz andere Pläne geschmiedet.

Statt ans Meer fuhr er Claudia zum Flughafen – was sie sichtlich verwunderte. Von dort ging es per Hubschrauber zu einem privaten Campingplatz in den Bergen, wo bereits ein Privatkoch auf die beiden wartete. Nachdem der Koch für die beiden gekocht hatte und wieder abgeholt worden war, machten sie einen ruhigen Tag in der Natur. "Wir saßen auf dem Berghang fest, und dann hatten wir einfach diesen wirklich wunderschönen Tag in der Natur. Und dann habe ich ihr tatsächlich einen Antrag gemacht", so Finneas. Einen kleinen Stolperstein gab es aber auch: Den Verlobungsring hatte er in einer Socke versteckt, die in einer weiteren Socke in seinem Koffer eingewickelt war. Kurz vor dem entscheidenden Moment musste er heimlich hinter einem Busch verschwinden, um den Ring aus der Verpackung zu lösen. "Ich war den ganzen Tag über nur am Lügen", gestand er lachend.

Claudia und Finneas hatten sich vor rund sieben Jahren über eine Dating-App kennengelernt. Die Hochzeitsplanung läuft inzwischen an – und das offenbar als echtes Teamprojekt. In einem YouTube-Video berichtete Claudia, die Gründerin der Marke Cyklar ist, dass ihr Verlobter sich deutlich mehr einbringt als erwartet: "Finneas hat sich mehr eingebracht, als er wohl erwartet hatte, was mich sehr freut, denn ich möchte nicht das Gefühl haben, alles alleine planen zu müssen."

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Instagram / finneas Finneas O'Connell und Claudia Sulewski, 2025

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Instagram / claudiasulewski Claudia Sulewski und Finneas, September 2025

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Instagram / finneas Claudia Sulewski und Finneas O'Connell, 2025