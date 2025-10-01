So nervenaufreibend war die Verlobung für Finneas O'Connell

Finneas O'Connell hat sich nach sieben Jahren Beziehung mit seiner langjährigen Freundin Claudia Sulewski verlobt. In der "The Tonight Show" von Jimmy Fallon (51) sprach der Bruder von Billie Eilish (23) über den für ihn besonderen Moment – dabei gab er zu, dass ihn das Hüten des Geheimnisses regelrecht "aufgefressen" habe. "Ich bin so erleichtert, dass es endlich passiert ist", gestand der Musiker. Der Antrag selbst ereignete sich bereits am 22. September bei einem romantischen Sonnenuntergang, die frohe Botschaft verkündete das Paar nur zwei Tage später auf Instagram.

Die Planung des Antrages und die damit verbundene Aufregung habe ihn nachts sogar vom Schlafen abgehalten. "Ich dachte darüber nach, wo der Ring war und ob sie ihn nicht finden würde und so weiter", berichtet er. Die romantische Geste habe Finneas einiges über sich beigebracht, schildert er scherzhaft. "Ich habe daraus gelernt, dass ich nicht dafür geschaffen bin, Banken auszurauben oder Autos zu stehlen oder so etwas", lacht er.

Das Paar, das sich ursprünglich 2018 über eine Dating-App kennengelernt hatte, ist längst für seine enge Verbindung und gemeinsame Projekte bekannt. Bereits in der Nacht ihres ersten Dates schrieb Finneas den Song "Claudia", den er ihr direkt zuschickte und in dem er schon seine Vision einer gemeinsamen Zukunft besang. Neben ihrem Engagement in der Musik teilen die Verlobten eine liebenswerte Leidenschaft für Tiere, wie ihre Hündin Peaches beweist, die sie vor Jahren adoptierten. Gemeinsam sind die beiden nicht nur auf roten Teppichen ein Hingucker, sondern auch im Alltag ein harmonisches Team – nun als frisch verlobtes Paar.

Getty Images Finneas O'Connell, Musiker

Getty Images Claudia Sulewski und Finneas O'Connell bei den Grammys 2025

Instagram / finneas Claudia Sulewski und Finneas O'Connell, 2025