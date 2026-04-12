Vorfreude pur: Finneas O'Connell über die Hochzeitsplanung

Bei der Premiere der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Beef" in Los Angeles hat Finneas O'Connell ein kleines Update zur Hochzeitsplanung mit seiner Verlobten Claudia Sulewski gegeben. Der Musiker erschien gemeinsam mit der Influencerin auf dem roten Teppich – und zeigte sich im Gespräch mit Entertainment Tonight gut gelaunt, was das bevorstehende Ja-Wort angeht. "Es läuft gut", sagte der 28-Jährige. "Wir haben morgen früh um zehn Uhr einen Zoom-Call mit unserem Hochzeitsplaner, und es ist großartig."

Beim Thema Entscheidungen hält sich Finneas eher zurück und überlässt das Heft des Handelns vor allem Claudia. "Ich sage Claudia meistens, dass sie tolle Ideen hat", erklärte er und führte aus: "Wenn sie mir mehrere Optionen gibt, sage ich: 'Die da gefällt mir besser.' Und sie sagt manchmal: 'Gut, das ist tatsächlich die bessere.' Und ich merke, das war eine Art Test, ob ich aufpasse." Claudia zeigte auf dem roten Teppich bereits einen Hauch Braut-Feeling: Sie trug ein ärmelloses, rückenfreies weißes Kleid mit drapiertem Detail. Auf Instagram feierte sie zudem die Arbeit ihres Verlobten – Finneas hat die komplette Musik der neuen "Beef"-Staffel komponiert und produziert. "Mein Schatz hat die gesamte neue Staffel von 'Beef' vertont und sie ist phänomenal!!", schrieb sie in ihrer Story.

Finneas und Claudia sind seit September 2025 verlobt. Damals teilten sie gemeinsam romantische Verlobungsfotos auf Instagram. Claudia schrieb dazu "für immer und ewig 9.22" – das Datum, an dem Finneas ihr einen Antrag gemacht hatte. Schon früh verriet sie, dass ihr Verlobter bei der Hochzeitsplanung mehr Meinungen einbringt als erwartet: "Ich bin wirklich überrascht, wie viele Vorstellungen mein Verlobter hat, und ich liebe es, weil ich möchte, dass er das Gefühl hat, dass dieser besondere Tag auch sein Tag ist", sagte sie in einem YouTube-Video. Was das Outfit angeht, hat sie offenbar ebenfalls schon konkrete Pläne – zuletzt war sie beim Brautkleid-Shopping zu sehen.

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Getty Images Claudia Sulewski und Finneas O'Connell bei den Grammys 2025

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Instagram / claudiasulewski Finneas O'Connell und Claudia Sulewski im Februar 2024

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Instagram / claudiasulewski Claudia Sulewski und Finneas, September 2025