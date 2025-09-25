Fetter Ring: Billie Eilish' Bruder Finneas hat sich verlobt

Finneas O'Connell und Claudia Sulewski haben den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Der Musiker und die YouTuberin sind verlobt! Am Montag, dem 22. September, machte der Grammy-Gewinner seiner langjährigen Partnerin einen romantischen Heiratsantrag bei Sonnenuntergang. Ein besonderes Highlight: Ein Hubschrauber brachte das Paar an den Ort des Geschehens, der für diesen unvergesslichen Moment perfekt inszeniert war. Auf Instagram teilten die beiden glücklichen Verlobten Fotos und ein Video von dem romantischen Anlass. Claudia präsentierte darauf stolz ihren funkelnden Ring mit einem eindrucksvollen Kissen-Schliff-Diamanten.

Die beiden sind seit 2018 zusammen, nachdem sie sich auf einer Dating-App kennengelernt hatten. Seitdem haben Claudia und Finneas nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch ihre gemeinsame Kreativität zelebriert. Schon kurz nach ihrem Kennenlernen schrieb der Musiker das Lied "Claudia", inspiriert von ihrer ersten Begegnung. Über die Jahre war Claudia oftmals seine Muse, unter anderem für das liebevoll inszenierte Musikvideo zu "Mona Lisa, Mona Lisa", das sie selbst in Paris drehte. Doch die beiden teilten nicht nur ihre Kunst: Sie kauften 2019 ein Haus zusammen und adoptierten einen Pitbull namens Peaches. Regelmäßig zeigen sie sich gemeinsam auf roten Teppichen und strahlen dabei vertraute Harmonie aus.

Auch innerhalb der Familie ist Finneas eine prägende Figur. Besonders seine kreative Verbindung zu seiner Schwester Billie Eilish (23) macht immer wieder Schlagzeilen. Die Sängerin hatte im vergangenen Jahr im Interview mit Apple Music offen darüber gesprochen, wie sehr Finneas sie unterstützt und wie entscheidend seine Rolle in ihrer Karriere ist. Trotz der Herausforderungen, die die Musikbranche mit sich bringt, ist er nicht nur für seine Schwester, sondern auch für Claudia ein starker Rückhalt. Mit der Verlobung wagt das langjährige Paar nun den nächsten großen Schritt.

Instagram / finneas Finneas O'Connell und Claudia Sulewski, 2025

Instagram / finneas Claudia Sulewski und Finneas O'Connell, 2025

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei der Oscar-Verleihung 2024