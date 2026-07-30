Bono, Rachel Zegler und Co. trauern um Glen Hansard (†56)

Der plötzliche Tod von Glen Hansard (†56) erschüttert die Musikwelt. Der irische Sänger kam am Mittwochmorgen im Alter von 56 Jahren bei einem Motorradunfall in Dublin ums Leben. Zahlreiche prominente Wegbegleiter nehmen nun öffentlich Abschied – darunter auch U2-Frontmann Bono (66). Die beiden Musiker waren über viele Jahre gemeinsam beim traditionellen Weihnachtskonzert auf der Dubliner Grafton Street aufgetreten. In einem emotionalen Statement bezeichnete Bono Glen als "lächelnden Lausbuben" und als "musikalischsten und schelmischsten Erzengel von Ballymun". Der Musiker habe keinerlei Allüren gehabt, dafür aber umso mehr Herzlichkeit.

Besonders hob Bono Glens großes Engagement für obdachlose Menschen hervor. Der "Once"-Star sei niemals an einem Menschen vorbeigegangen, der auf der Straße lebte, ohne sich nach dessen Wohlergehen zu erkundigen. Gleichzeitig habe er hart daran gearbeitet, dass künftig weniger Menschen ohne ein Zuhause auskommen müssen. Glen sei die "Stimme der Straße" und "ein Chor von Engeln in einem Mann" gewesen. Abschließend fand Bono bewegende Worte: Für ihn werde sein langjähriger Freund künftig in jeder Münze weiterleben, die in einen geöffneten Gitarrenkoffer geworfen werde. "Ruhe in dem Frieden, den du so vielen gegeben hast", verabschiedete sich der U2-Sänger.

Auch Rachel Zegler (25) trauert um den Oscar-Preisträger. Die Schauspielerin veröffentlichte auf Instagram mehrere gemeinsame Fotos und schrieb dazu: "Oh, ich werde dich für immer lieben. Ruhe nun, mein Freund." Billie Eilish (24) zeigte sich ebenfalls tief getroffen. "Am Boden zerstört – ich wäre nicht die, die ich heute bin, ohne Glen", erklärte die Sängerin in ihrer Story. Billies Bruder Finneas widmete Glen ebenfalls rührende Zeilen.

Er bezeichnete ihn als einen wegweisenden Songwriter und wunderbaren Menschen. "Falling Slowly" sei das erste Lied gewesen, das er im Alter von elf Jahren auf einer Bühne gesungen habe. Glens Musik habe in ihm den Wunsch geweckt, selbst Songs zu schreiben, und ihn gleichzeitig immer wieder zu Tränen gerührt. Als seine Familie den Musiker 2019 in Dublin traf, habe Glen sie wie alte Freunde begrüßt – obwohl sie damals lediglich Fans gewesen seien. Nun sei er selbst ein Fan mit gebrochenem Herzen. Finneas hoffe, dass Glen gewusst habe, wie viel er so vielen Menschen bedeutete. Auch Bruce Springsteen (76), Imelda May und zahlreiche weitere Künstler würdigten den verstorbenen Musiker und sein großes soziales Engagement.

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Imago Bono und Glen Hansard bei der traditionellen Christmas-Eve-Buskingsession auf der Grafton Street in Dublin, 24.12.2012

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Imago Glen Hansard und Bono feiern "Once"-Tony-Nominierungen mit einem spontanen Auftritt im The Living Room, New York, 8. Mai 2012

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Instagram / rachelzegler Rachel Zegler und Glen Hansard

Instagram / maggiebaird Billie Eilish und Glen Hansard