Das plant Claudia Sulewski für die Traumhochzeit mit Finneas

Claudia Sulewski hat den Startschuss für die Planung ihrer Traumhochzeit mit Finneas O'Connell gegeben. In einem YouTube-Video berichtet sie ihren Fans von ihren ersten Schritten. Los geht es mit der Beschaffung ihres Kleids. "Mein Stylist Thomas und ich haben einen Plan. Wir haben eine Liste mit Marken, die wir kontaktieren wollen, um individuelle Looks zu entdecken", verrät die Influencerin. Gleichzeitig wolle sie Showrooms besuchen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Silhouette ihr gefällt. Dabei lässt sie durchblicken, dass sie mehrere Roben für ihren großen Tag plane.

Im Vlog blendet Claudia eine zensierte Szene ihres ersten Termins in einem Geschäft ein und erklärt, dass sie sich ausgerechnet in das allererste Kleid "verliebt" habe. Gleichzeitig betont die zukünftige Braut, sie wolle alles anprobieren, was ihr in die Finger kommt, bevor endgültige Entscheidungen getroffen werden. Auch die weitere Organisation hat die Social-Media-Bekanntheit voll im Griff: "Wie ihr euch denken könnt, habe ich schon PDFs, Tisch-Inspirationen, Blumen und die Sitzordnung für die Zeremonie", zählt sie auf.

Finneas und Claudia lernten sich 2018 über eine Dating-App kennen und wurden schnell ein Paar. Ein Jahr später kauften sie sich bereits ihr erstes Haus und adoptierten einen Pitbull namens Peaches. Im vergangenen September folgte die Verlobung. Um dieses Ereignis anzukündigen, teilte die US-Amerikanerin eine Bilderreihe, die die zwei auf einem Berg inmitten einer malerischen Landschaft zeigte. "Für immer und ewig", schrieb Claudia zu den Fotos.

Getty Images Claudia Sulewski und Finneas bei der GQ Men of the Year Party

Instagram / claudiasulewski Claudia Sulewski und Finneas, September 2025

Instagram / finneas Finneas O'Connell und Claudia Sulewski, 2025

