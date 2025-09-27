So reagierte Billie Eilish auf Verlobung von Bruder Finneas

Die Freude bei Billie Eilish (23) könnte nicht größer sein! Am 25. September verkündeten ihr Bruder Finneas O'Connell und seine langjährige Partnerin Claudia Sulewski ihre Verlobung und sorgten damit für Begeisterung. Die Musikerin ließ es sich nicht nehmen, ihre Emotionen mit ihren Fans zu teilen. In ihrer Instagram-Story teilte sie zunächst die frohe Botschaft des Paares und versah sie mit einem weinenden Emoji sowie einem Herz-Emoji. Später zeigte Billie dann ihre Live-Reaktion auf die Überraschung: Ein Screenshot eines FaceTime-Gesprächs mit Claudia, die ihr den funkelnden Diamantring stolz präsentierte, während Billie sichtlich überrascht und begeistert in die Kamera blickte.

Das frischverlobte Paar hatte sich für die Ankündigung ein romantisches Setting ausgesucht und teilte Fotos und Videos auf Instagram, die die zwei sich innig küssend und feiernd zeigten. Die Fans bekamen außerdem einen Blick auf Claudias imposanten Verlobungsring, der mit einem schicken Diamanten bestückt ist. Zu den Bildern schrieben Finneas und Claudia die rührenden Worte: "Für immer und ewig 22. September." Die beiden strahlten überglücklich und untermauerten den Schritt, der für sie beide zweifellos ein Meilenstein ist, mit diesen emotionalen Momenten.

Finneas und Claudias Liebesgeschichte begann im Jahr 2018 auf einer Dating-App. Um welche es sich handelt, halten die Turteltauben jedoch nach wie vor geheim. Seither sind der talentierte Musiker und die bekannte YouTuberin unzertrennlich und teilen immer wieder Einblicke in ihre harmonische Beziehung. Die beiden scheinen ihre gemeinsame Zukunft nun mit dem Hochzeitsversprechen weiter festigen zu wollen. Billies herzerwärmende Reaktion zeigt, wie sehr auch sie sich über das Glück ihres Bruders freut.

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish im Dezember 2021

Instagram / billieeilish Billie Eilish und Claudia Sulewsk, September 2025

Instagram / finneas Finneas O'Connell und Claudia Sulewski, 2025