Hochzeit mit Finneas: Behält Claudia Sulewski ihren Namen?

Kurz vor ihrer Hochzeit mit Musiker Finneas O'Connell hat Claudia Sulewski nun verraten, wie sie künftig heißen möchte. Im Podcast Hot Smart Rich with Maggie Sellers Reum erklärte die Influencerin und Unternehmerin, dass sie ihren bekannten Namen beruflich behalten will. "Mein öffentlicher Name wird wahrscheinlich Claudia Sulewski bleiben. Der Name klingt gut, ich habe mir damit eine persönliche Marke aufgebaut", sagte sie laut People Magazine. Rechtlich wolle sie ihren Namen jedoch in Claudia Sulewski O'Connell ändern. Da sie keinen zweiten Vornamen habe, solle ihr bisheriger Nachname künftig dessen Platz einnehmen.

Claudia und Finneas sind bereits seit mehr als sieben Jahren ein Paar und hatten sich im September 2025 verlobt. Im Podcast blickte die Unternehmerin auf ihre gemeinsame Geschichte mit dem Musiker zurück, den sie damals über eine Dating-App kennengelernt hatte. "Wir haben uns so heftig, so schnell und so ehrlich ineinander verliebt", schwärmte Claudia. "Es gab keine Spielchen. Wir waren so direkt miteinander. Ich glaube, wenn man es weiß, dann weiß man es eben." Auch heute unterstützen sich die beiden nicht nur privat, sondern stehen sich auch beruflich eng zur Seite. Finneas, der regelmäßig mit seiner Schwester Billie Eilish (24) zusammenarbeitet, sei laut Claudia ihr größter Rückhalt.

Auch die Hochzeitsplanung läuft inzwischen auf Hochtouren. Bereits Anfang des Jahres verriet Claudia in einem YouTube-Video, dass sich ihr Verlobter deutlich stärker einbringt, als sie zunächst erwartet hatte. Besonders freue sie sich darüber, dass Finneas so viele eigene Ideen für den großen Tag mitbringe und sich die Hochzeit dadurch für beide gleichermaßen besonders anfühle. Rund um die Verlobung war es ebenfalls sehr romantisch geworden: Finneas hatte den Jahrestag des Paares genutzt, um Claudia mit einem Heiratsantrag zu überraschen. Bis zur Hochzeit dürfte die Vorfreude der beiden nun wohl von Tag zu Tag wachsen.

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Getty Images Claudia Sulewski und Finneas bei der GQ Men of the Year Party

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Instagram / claudiasulewski Claudia Sulewski, Januar 2025

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Instagram / finneas Claudia Sulewski und Finneas O'Connell, 2025