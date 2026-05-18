Zerstritten? Das sagen Billie Eilish & Finneas zu Gerüchten

Billie Eilish (24) hat Gerüchten widersprochen, die besagen, dass sie sich mit ihrem Bruder Finneas O'Connell zerstritten habe. In einem Interview mit dem Magazin Elle stellte die Sängerin klar: "Finneas und ich hatten noch nie und werden niemals einen echten Streit haben, nie in unserem Leben." Auslöser der Spekulationen war Finneas' Abwesenheit bei Billies "Hit Me Hard and Soft"-Tour, die von September 2024 bis November 2025 stattfand. Dabei betonte sie, dass die Entscheidung gemeinsam und einvernehmlich getroffen worden sei.

Natürlich gebe es zwischen den Geschwistern ab und zu Meinungsverschiedenheiten – Billie beschrieb diese sogar als handfest: "Wir können uns in den heftigsten Streit einlassen, den ihr je in eurem Leben gehört habt, und fünf Minuten später machen wir wieder Witze und produzieren Musik." Finneas erklärte seinerseits gegenüber Elle, dass er Touren grundsätzlich nicht sonderlich möge, die Auftritte selbst aber liebe – und seine Schwester vermisse er auf Reisen sehr. Wie emotional die Verbindung der beiden ist, zeigte sich auch in einem Trailer zum Tourfilm: Billie las darin gerührt eine Notiz von Finneas vor, in der er schrieb: "Viel Glück heute Abend, aber du brauchst es nicht, niemand macht es so wie du."

Billie und Finneas verbindet eine enge musikalische Partnerschaft, die schon in Billies Kindheit begann. Gemeinsam haben sie zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst, darunter zehn Grammy Awards – zuletzt gewannen sie den Song of the Year für "Wildflower". Die Zusammenarbeit der Geschwister entstand aus einer Leidenschaft, die sich früh in Billies Leben festigte. Als Mädchen träumte sie ursprünglich von einer Karriere als Profitänzerin, ehe eine schwere Hüftverletzung diesen Weg abrupt beendete – und letztlich die Weichen für ihren Weg in die Musik stellte.

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Getty Images Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell bei den Brit Awards im Jahr 2020

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Getty Images Billie Eilish und ihr Bruder Finneas

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Imago Billie Eilish und Finneas O'Connell bei den Grammys 2026