Kein Ehevertrag? Scheidung gefährdet Jelly Rolls Vermögen

Jelly Roll (41) und Bunnie Xo stehen vor einer heiklen Trennung. Der Rapper hat nach fast zehn Ehejahren in Tennessee die Scheidung eingereicht, nachdem sich das Paar laut Gerichtsunterlagen am 8. Mai getrennt hatte. Für besonderen Zündstoff könnte nun das Vermögen der beiden sorgen: Jelly Rolls Besitz wird auf rund 20 Millionen US-Dollar geschätzt (umgerechnet rund 17 Millionen Euro), Bunnie Xos Vermögen auf etwa sieben Millionen (circa sechs Millionen Euro). Wie Page Six berichtet, ist bislang unklar, ob ein Ehevertrag existiert. Genau das könnte bei der Aufteilung von Vermögen, Schulden und gemeinsamen Werten noch eine große Rolle spielen – und die Trennung verkomplizieren.

Isaiah Vallejo-Juste, ein unabhängiger Scheidungsanwalt, der keinen der beiden vor Gericht vertritt, erklärte gegenüber dem Portal, dass beide Seiten ein finanzielles Risiko tragen könnten. Entscheidend sei, welche Werte als gemeinsames Vermögen gelten und damit aufgeteilt werden müssen. In den Gerichtsunterlagen, die Page Six vorliegen, heißt es, Jelly Roll hoffe auf eine einvernehmliche Lösung über Güterstand und gemeinsame Schulden, doch der Jurist warnt, dass das Verfahren "chaotisch" werden könne, falls sich die Noch-Eheleute nicht einigen. Besonders heikel: Ohne klaren Ehevertrag könnten Tantiemen, Songrechte, geistiges Eigentum, Publishing-Einnahmen und andere musikbezogene Assets als eheliches Vermögen eingestuft werden und müssten gegebenenfalls aufwendig bewertet und in einem komplexen Vergleich berücksichtigt werden.

Kennengelernt hatten sich Jelly Roll und Bunnie 2015 bei einem seiner Auftritte in Las Vegas, ein Jahr später heirateten sie. Ihre Beziehung verlief nicht immer geradlinig: Bereits zwei Jahre nach der Hochzeit trennten sie sich kurzzeitig, nachdem der Rapper seiner Partnerin fremdgegangen war. Später fanden die beiden wieder zueinander und sprachen in Bunnies Podcast "Dumb Blonde" offen über Höhen und Tiefen ihrer Ehe, über Jelly Rolls Vergangenheit als drogenabhängiger Künstler, seine aktuelle Abnehmreise und ihren gemeinsamen Kinderwunsch, den sie mit Hilfe von IVF erfüllen wollten. Aus früheren Beziehungen brachte der Musiker bereits Tochter Bailee Ann und Sohn Noah Buddy mit in die Ehe. Die Patchworkfamilie und der lange gemeinsame Weg bilden nun den emotionalen Hintergrund für eine Trennung, in der es neben privaten Themen auch um komplexe finanzielle Fragen geht.

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Getty Images Preisverleihung bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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