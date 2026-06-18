Jelly Roll startet Tour mit Post Malone nach Scheidungs-News

Nur einen Tag nachdem seine Scheidung von Bunnie XO öffentlich geworden war, stand Jelly Roll (41) wieder auf der Bühne. Der Rapper und Sänger performte im Rogers Stadium in Toronto und ließ sich damit von den privaten Turbulenzen nicht aus dem Konzept bringen. Dort trat er gemeinsam mit Post Malone (30) auf, mit dem er derzeit auf großer Tour durch Nordamerika ist. Die beiden sind noch bis Oktober auf gemeinsamen Shows unterwegs, wie TMZ berichtet.

Die Scheidung hatte Jelly Roll bereits am 18. Mai in Tennessee eingereicht. Bunnie XO hat sich bisher nicht offiziell dazu geäußert. Laut Quellen, die den beiden nahestehen, soll die Entscheidung, die Ehe zu beenden, jedoch von beiden Seiten gemeinsam getroffen worden sein. Die Tour hätte ursprünglich schon am 13. Mai beginnen sollen, wurde aber verschoben, weil Post Malone nach eigenen Angaben mehr Zeit brauchte, um neue Musik fertigzustellen.

Jelly Roll und Bunnie XO waren fast zehn Jahre lang ein Paar. Kurz bevor die Scheidungsnachricht an die Öffentlichkeit gelangte, fiel Bunnie auf Social Media auf: Die Podcasterin teilte auf Instagram ein Boudoir-Foto aus einem Fotoshooting, bei dem sie oben ohne posiert und einen rosafarbenen Spitzenbüstenhalter vor ihrer Brust hält. Dazu schrieb sie: "Sie bekommt ihren Glanz zurück."

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles

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Getty Images Post Malone in der Halbzeitshow des Spiels der Dallas Cowboys gegen die Kansas City Chiefs

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025