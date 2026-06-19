"Crazy": Amira Aly hat Ärger mit Nachbarn ihres Eigenheims

Amira Aly (33) baut sich gerade ihr Traumhaus in Köln – und die Moderatorin scheint mit dem Projekt von einer Hiobsbotschaft in die nächste zu stolpern. Auf Instagram teilte die Lebensgefährtin von Christian Düren (36) jetzt einen sogenannten "Fun Fact" mit ihren Followern, der sich beim näheren Hinhören als alles andere als witzig herausstellt. Amira berichtete, dass sie aktuell "richtig große Probleme" mit ihren Nachbarn hat – und deren Verhalten klingt tatsächlich mehr als dreist. Das Grundstück, auf dem ihr Haus entsteht, hat Amira den besagten Nachbarn abgekauft. Diese wohnen jedoch weiterhin nebenan. Zunächst habe die Stimmung noch gepasst: "Wir haben uns super verstanden." Doch dann eskalierte die Lage schrittweise.

Während der Bauphase betraten die Nachbarn ihr Grundstück "einfach ohne zu fragen" und nahmen sich Steine mit, die ihnen für den eigenen Garten gefielen. Amira empfand das als "crazy", schluckte ihren Frust aber zunächst herunter. Richtig fassungslos wurde sie, als sie eines Tages auf der Baustelle ankam und im Zaun, der beide Grundstücke voneinander trennt, plötzlich eine neu eingebaute Tür entdeckte. "Die haben sich einfach eine Tür eingebaut. Eine Tür in einen Zaun, der unsere Grundstücke voneinander trennt, damit sie immer auf mein Grundstück können", berichtet die bald dreifache Mama. Das Pikante daran: Amira selbst besitzt bis heute keinen Schlüssel für diese Tür. Auch der Wasserzähler der Nachbarn steht nach wie vor auf einer Ecke ihres Grundstücks.

Erst vor wenigen Tagen hatte Amira bereits einen Aufreger rund um ihren Hausbau öffentlich gemacht. In ihren Social-Media-Storys schimpfte sie über einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb, der kurz vor dem Start der Außenarbeiten plötzlich deutlich teurer werden wollte. "Ich habe mich so dermaßen über einen Galabauer ärgern müssen." Und weiter: "Ein paar Tage vor Start stieg der Preis um mehrere tausend Euro, ohne logische Erklärung." Am Ende zog Amira die Reißleine und holte sich eine andere Firma ins Boot. Die Arbeiten draußen hätten damals bereits begonnen, und sie habe betont, dass sie diesmal zufriedener sei.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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Getty Images Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios, Hamburg, 10. Juni 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026