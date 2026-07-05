Schwangere Amira Aly schickt sonnige Mallorca-Urlaubsgrüße

Entspannt und glücklich genießt Amira Aly (33) die Zeit vor der Geburt ihres dritten Kindes. Die schwangere Moderatorin macht derzeit Urlaub auf Mallorca und lässt dort die Seele baumeln. Auf Instagram teilte sie jetzt eine Fotostrecke, die sie mit wachsendem Babybauch in verschiedenen Outfits zeigt – mal am Pool liegend, mal im Bikini posierend, mal beim Sport. Ihr Kommentar zu dem Beitrag war dabei denkbar schlicht: "Mallorca" und ein Sonnen-Emoji.

Die Bilder kommen bei Amiras Fans offenbar sehr gut an. In den Kommentaren häufen sich begeisterte Reaktionen wie "Wunderschön", "So hübsch" und "Amira ist einfach die Queen". Ein weiterer Kommentar lautet: "Cap Rocat. Ein absoluter Traum, viel Spaß." Das Baby, das sie derzeit erwartet, ist ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren (36). Offenbar ist auch der Moderator mit von der Partie: Auf einem Bild liegt behutsam eine Männerhand auf Amiras großer Babykugel – etwa die von Christian?

Vor wenigen Wochen hatte Amira schon gezeigt, wie gut ihr die Schwangerschaft steht. Bei der Lascana-Show "Secret Garden" in Hamburg präsentierte sie ihren Babybauch selbstbewusst. Am Rande des Events sprach sie offen über den neuen Familienalltag. Besonders rührend: Ihren beiden Söhnen hatte sie die Babynews in Ruhe erklärt. "Die haben sich sehr gefreut. Also, ich war supergespannt, wie sie reagieren, ob sie das so verstehen", sagte sie damals im Gespräch mit Gala.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Juli 2026

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