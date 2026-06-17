Plötzlich teurer: Schwangere Amira Aly hadert mit Baufirma

Amira Aly (33) erwartet ihr drittes Kind und teilt die Schwangerschaft offen mit ihren Followern auf Instagram. Doch nicht alles läuft rund für die Moderatorin: In ihren Instagram-Storys berichtete sie jetzt von einem handfesten Ärger mit einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Kurz vor Beginn der geplanten Außenarbeiten an ihrem Haus habe die Firma den Preis plötzlich um mehrere tausend Euro in die Höhe getrieben – und das ohne nachvollziehbaren Grund. "Ich habe mich so dermaßen über einen Galabauer ärgern müssen", schilderte Amira. "Ein paar Tage vor Start stieg der Preis um mehrere tausend Euro, ohne logische Erklärung."

Die gute Nachricht: Die Arbeiten draußen haben inzwischen begonnen – mit einer anderen Firma, mit der Amira nach eigener Aussage zufrieden ist. Beim Hausbau habe sie leider schon mehrfach ähnliche Erlebnisse gehabt und sei dadurch erfahrener geworden. Heute stelle sie im Vorfeld gezielte Fragen, auch um die Seriosität von Firmen zu prüfen. Trotz des neu gefundenen Ersatzunternehmens will die Moderatorin die laufenden Arbeiten weiterhin aufmerksam im Blick behalten.

Abseits des Bauärgers gibt es für Amira in diesen Wochen aber auch erfreuliche Momente. Ebenfalls in ihren Instagram-Storys zeigte sie sich begeistert von einem Standfahrrad, das sie überraschend geschenkt bekommen hatte. Da sie in der Schwangerschaft nicht gerne laufe, sei das Rad für sie ideal. "Ich finds richtig cool!", schwärmte sie. Amira ist bereits Mutter von zwei Söhnen und erwartet nun ihr drittes Kind.

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Imago Amira Aly bei der Christmas Shopping Night 2025 im Aksterhaus in Hamburg

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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Getty Images Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios, Hamburg, 10. Juni 2026