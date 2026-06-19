König Charles hat entschieden: Garter Day ohne Bruder Andrew

Für Andrew Mountbatten-Windsor (66) ist die Distanz zum Königshaus noch ein Stück größer geworden: Am Montag wurde der 66-Jährige vollständig vom Garter Day, dem Hosenbandtag, ausgeschlossen – einem der traditionsreichsten Ereignisse im royalen Kalender. Er durfte weder an der feierlichen Prozession des Hosenbandordens auf dem Gelände von Windsor Castle teilnehmen noch beim Mittagessen dabei sein. Während König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) gemeinsam mit dem Prinz und der Prinzessin von Wales an der Zeremonie teilnahmen, musste Andrew der Veranstaltung fernbleiben. Laut einem Bericht der Daily Mail musste er zudem seine Ritterrobe zurückgeben – jene Robe, die er 2023 kontrovers zur Krönung seines Bruders getragen hatte.

Im Vorjahr war Andrew immerhin noch beim Mittagessen dabei, durfte aber bereits damals nicht an den öffentlichen Teilen des Tages teilnehmen. Nun wurde ihm auch das verwehrt. Eine Quelle berichtete dem Express, Andrew empfinde den Ausschluss als "wirklich schwer". Seinen Platz im Hosenbandorden hatte er ohnehin bereits verloren – König Charles hatte ihn als Ritter des Ordens abgesetzt, ebenso wie ihm die Titel "Prinz" und "Herzog von York" entzogen wurden. Unter den verbliebenen Hosenbandrittern, die am Montag in ihren blauen Samtmänteln und schwarzen Samtbaretthüten mit weißen Straußenfedern durch Windsor schritten, waren unter anderem der ehemalige Premierminister Tony Blair, Lord Patten und Lord Lloyd-Webber.

Andrews Ausschluss aus dem royalen Leben hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Seit 2022 ist er von öffentlichen Auftritten ausgeschlossen – Folge seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Zuletzt sorgte er auch abseits des royalen Protokolls für Schlagzeilen: Berichten zufolge könnte er nach seinem Umzug von der Royal Lodge auf ein Anwesen in Sandringham eine Entschädigung von umgerechnet bis zu rund 575.000 Euro erhalten, basierend auf einem Vertrag aus dem Jahr 2003 mit dem Crown Estate. In den Hosenbandorden war er einst 2006 von seiner Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96), aufgenommen worden.

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Getty Images / Terry Harris, Getty Images / Steve Parsons Collage: König Charles III. und Prinz Andrew

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Getty Images König Charles und Queen Camilla beim Royal Ascot 2026

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Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll