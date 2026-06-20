"Bares für Rares"-Deal endet nach 2.200-Euro-Irrtum abrupt

Bei Bares für Rares ist es für Michael Schlarmann zu einer bitteren Enttäuschung gekommen. Der Verkäufer brachte drei Silberkannen und eine Zuckerdose mit in die ZDF-Trödelshow und hoffte auf einen satten Erlös, um seine Tochter bei einem geplanten Auslandsstudium zu unterstützen. Zunächst sah auch alles nach einem erfolgreichen Deal aus: Expertin Heide Rezepa-Zabel taxierte das Set in der Sendung auf starke 4.000 Euro. Doch im Händlerraum kippte die Stimmung schlagartig, als sich ausgerechnet ein entscheidendes Detail an den Stücken als Problem erwies.

Ausschlaggebend war die Punze auf den Silberstücken. Zunächst schien die Markierung auf eine besonders wertvolle Augsburger Herkunft aus dem 16. Jahrhundert hinzuweisen. Tatsächlich stammte sie jedoch von der Hanauer Silberwarenmanufaktur "Johann Wilhelm Schleißner und Söhne" aus den 1860er-Jahren. Während Expertin Heide darin zunächst kein Problem sah, bewerteten die Händler die Kennzeichnung deutlich kritischer. Händler Wolfgang Pauritsch (54), der zunächst noch Interesse gezeigt hatte, bot daraufhin nur noch den reinen Silberwert von 1.800 Euro. Das waren satte 2.200 Euro weniger als die ursprüngliche Schätzung. Da auch kein anderer Händler mehr bot, entschied Michael sich schweren Herzens, seine Silberstücke wieder mit nach Hause zu nehmen.

Für Fans der ZDF-Trödelshow ist es ein weiteres Beispiel dafür, dass auch bei "Bares für Rares" nicht jeder Deal zustande kommt – und sich Experteneinschätzungen im Händlerraum manchmal als schwer durchsetzbar erweisen. Das Konzept bleibt dennoch gleich: Menschen bringen ihre Schätze, lassen sie von Sachverständigen wie Heide schätzen und wagen danach den Gang zu den Händlern, in der Hoffnung auf ein kleines oder großes Wunder. Ob Michael den Traum seiner Tochter vom Auslandsstudium nun anders finanzieren kann, bleibt offen. Seine Silberkannen und die Zuckerdose landeten jedenfalls wieder im heimischen Schrank.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Getty Images Wolfgang Pauritsch bei der McDonald's Benefiz Gala in München 2019

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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