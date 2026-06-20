Fünfstündiger Eingriff: Ekat Leonova verrät Details zur OP

Ekaterina Leonova (39) muss derzeit eine unfreiwillige Pause von ihrer Tanzkarriere einlegen. Die Let's Dance-Profitänzerin hat sich einer schweren Zahnoperation unterzogen und verrät jetzt im Gespräch mit Bild die Details des Eingriffs: Satte fünf Stunden lag sie auf dem Behandlungsstuhl – und das alles nur unter örtlicher Betäubung. "Man bekommt jede Minute mit, was passiert. Das war schon heftig", erinnerte sie sich. Auslöser war eine schwere Entzündung am Zahnknochen, die einen aufwendigen Knochenaufbau auf beiden Seiten nötig machte. "Ich sehe momentan aus wie ein Hamster", scherzte Ekat über ihr derzeitiges Erscheinungsbild.

Neben den körperlichen Strapazen des Eingriffs hat die Tänzerin nun auch mit strikten Verboten zu kämpfen. Feste Nahrung ist tabu – stattdessen steht Babybrei auf dem Speiseplan. "Wegen der Operation darf ich nichts Hartes oder Krümeliges essen. Und weil ich zusätzlich Antibiotika nehmen muss, fallen auch viele Milchprodukte weg. Deshalb ernähre ich mich momentan von Brei für Babys ab fünf Monaten", erklärte Ekat, die nun endlich den deutschen Pass hat, lachend. Dazu kommen weitere Einschränkungen: Fliegen, Sport und vor allem Tanzen sind für die nächsten Wochen strikt untersagt. Auch auf ihre geliebten Heißgetränke muss Ekat vorerst verzichten. "Kein Kaffee, kein Matcha, kein schwarzer Tee, kein grüner Tee – nichts, was den Blutdruck erhöht. Für mich ist das wirklich eine kleine Katastrophe." Sollte sie sich nicht an die Auflagen halten, könnten eingesetzte Membranen reißen – und die gesamte Operation wäre umsonst gewesen.

Die nötige Operation hatte Ekaterina eigentlich schon länger vor sich hergeschoben. Da nach dem Eingriff kein Leistungssport erlaubt ist, wartete sie bewusst das Ende der vergangenen "Let's Dance"-Staffel ab. Kurz nach der OP hatte sie sich auf Instagram bei ihren Fans gemeldet und die Strapazen des langen Operationstages bereits angedeutet – sichtlich erschöpft, aber wohlauf. Trotz aller Entbehrungen nimmt die Profitänzerin, die 2013 in der RTL-Show als Tanzpartnerin von Paul Janke (44) startete und mit ihm den dritten Platz erreichte, die Einschränkungen gelassen hin: "Die Gesundheit geht vor. Manchmal muss man eben etwas opfern."

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Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Juni 2026

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Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Juni 2026

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Getty Images Ekaterina Leonova und Paul Janke bei "Let's Dance" 2013