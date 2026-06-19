"Dringende OP": Ekaterina Leonova nimmt Fans an OP-Tag mit

Ekaterina Leonova (39) hat sich einer Operation unterzogen und sich danach bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. Die Let's Dance-Tänzerin nahm ihre Follower in mehreren Storys mit durch den Operationstag. Kurz vor dem Eingriff, gegen halb neun Uhr morgens, zeigte sie sich noch mit ernster Miene und Schutzhaube auf dem Kopf. Rund fünf Stunden später folgte ein weiteres Update: Auf dem Foto blickte Ekaterina sichtlich erschöpft in die Kamera und verdeckte dabei einen Teil ihres Gesichts mit der Hand.

Details zu dem Eingriff ließ sie offen, doch ein Hinweis legt nahe, worum es sich gehandelt haben dürfte. In einer weiteren Story zeigte Ekat ein Glas Babybrei und eine Packung Antibiotika mit den Worten: "Meine Gerichte für die nächsten Tage." Auf feste Nahrung muss sie damit vorerst verzichten – ein Hinweis, der stark auf einen Eingriff im Mundbereich hindeutet. Schon vor einigen Wochen hatte sie angekündigt, dass eine "dringende OP" an ihren Zähnen notwendig sei. Damals verzögerte sich der Termin noch, weil wichtige Unterlagen ihrer Krankenversicherung ausstanden.

Schon vor rund drei Monaten hatte Ekaterina auf Instagram Alarm geschlagen. Nach einem Zahnarztbesuch schrieb sie: "Ich war beim Zahnarzt... schlechte Nachricht: Eine dringende OP ist notwendig. Ohje..." Worum es genau ging, behielt sie damals für sich. Sie erklärte aber, dass der Eingriff erst starten könne, wenn Unterlagen da seien und die Versicherung ihr Okay gebe. Doch in der vergangenen Zeit gab es auch erfreuliche Nachrichten: Ekat hat endlich den deutschen Pass erhalten. Ein kleiner Lichtblick für die Profitänzerin.

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Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Juni 2026

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Imago Ekaterina Leonova, Profitänzerin

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Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Juni 2026