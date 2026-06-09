Megastolz: Ekaterina Leonova hat endlich den deutschen Pass

Ekaterina Leonova (39) lässt die Korken knallen: Die aus Russland stammende Profitänzerin hat offiziell die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten – und teilt ihre Freude mit ihren Fans auf Instagram. Dort erzählt Ekaterina, dass sie nach einem Antrag im September 2024 nun endlich ihren neuen deutschen Reisepass in den Händen hält. Seit fast zwei Jahrzehnten lebt die Tänzerin bereits in Deutschland, doch erst jetzt ist der große Wunsch nach einem deutschen Pass in Erfüllung gegangen. "Der Weg war lang und nicht immer einfach", beschreibt sie ihren Behörden-Marathon und macht deutlich, wie besonders sich dieser Moment für sie anfühlt.

In ihrem Post spricht Ekaterina offen über die Erleichterung nach der langen Wartezeit. Sie schreibt, dass sich dieser Augenblick gerade wegen der vielen Hürden "umso schöner" anfühle und betont, wie "riesig" ihre Freude sei. Unter dem Beitrag sammeln sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Glückwünsche. Fans kommentieren etwa: "So cool! Gratulation. Ich freue mich riesig für dich! Du hast das so verdient" oder "Ach wie schön, das freut mich sehr für dich, dass das endlich geklappt hat." Viele Follower feiern mit der Let's Dance-Bekanntheit und machen deutlich, dass sie ihren Kampf um den deutschen Pass aufmerksam verfolgt haben.

Ekaterina ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht bei "Let's Dance" und begeistert das Publikum als Tänzerin mit ihren glamourösen Auftritten. Durch die Show hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die sie auch abseits des Parketts unterstützt. In Interviews betonte die 39-Jährige immer wieder, wie sehr sie Deutschland schätzt und dass sie hier ihr Zuhause gefunden hat. Ihre Karriere spielt sich längst überwiegend hier ab, und auch privat hat sich die Wahl-Kölnerin ein festes Leben aufgebaut.

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Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Juni 2026

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Imago Ekaterina Leonova bei der Kennenlern-Show von "Let's Dance" Staffel 19 im Coloneum in Köln, 27.02.2026

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Imago Ekaterina Leonova im Viertelfinale von "Let's Dance" im Coloneum in Köln, 15.05.2026