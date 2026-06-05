Spannend: Paare und Tänze der "Let's Dance"-Profichallenge

Das Finale von "Let's Dance" ist gerade vorbei – doch die Tanzschuhe bleiben nicht lange kalt. Bereits am Freitag, dem 5. Juni, steht auf RTL die Profi-Challenge 2026 auf dem Programm. Dabei treten neun neu zusammengewürfelte Paarungen aus Profitänzerinnen und Profitänzern gegeneinander an – Konstellationen, die so in der Sendung noch nie gemeinsam auf der Tanzfläche zu sehen waren. In der ersten Runde präsentiert jedes der neun Paare eine eigene Kür: Vica Sauerwald und Valentin Lusin (39) eröffnen mit einem Slowfox zum 2000er-Motto, Isabel Edvardsson (43) und Massimo Sinató (45) zeigen einen Charleston zu Klängen aus "Fluch der Karibik", und Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov (39) wagen sich mit einem Tango zu Billie Eilishs (24) "Bury a Friend" ans Horror-Motto. Auch ein Cha-Cha-Cha, eine Samba und eine Rumba stehen auf dem Programm – insgesamt 21 Tänze in drei Runden.

Zu den weiteren Konstellationen gehören Kathrin Menzinger (37) und Paul Lorenz (39), Patricija Ionel (31) und Evgeny Vinokurov (35) sowie Ekaterina Leonova (39) und Mika Tatarkin, während Malika Dzumaev (35) mit Sergiu Maruster antritt. Marta Arndt (36) tanzt dieses Jahr mit Alexandru Ionel (31) und Mariia Maksina (28) geht mit Zsolt Sándor Cseke (38) ins Rennen. In der zweiten Runde treten alle neun Paare noch einmal an – allerdings alle zum gleichen Song: "Azukita" von Steve Aoki (48), Daddy Yankee (49), Play-N-Skillz und Elvis Crespo. So sind die Performances direkt miteinander vergleichbar. Danach hat das Publikum das Wort: Per Zuschauerstimmen werden die drei besten Paare ermittelt, die sich in der dritten Runde einem "Instant Impro Dance" stellen müssen. Dabei ziehen sie eine Loskugel, die ihnen eine Tanzfusion aus zwei Stilen vorgibt – und nur wenige Sekunden später wird schon performt.

Das Gewinner-Paar darf sich über den Profi-Pokal freuen und bekommt obendrauf die Aufgabe, das Opening der Kennenlernshow der nächsten "Let's Dance"-Staffel zu choreografieren. Wer 2027 wieder bei der Show dabei ist, erhält zudem einen Bonus-Rankingpunkt, den das Paar gemeinsam mit seinem Promi bis zur vierten Show der neuen Staffel einlösen kann. Die Profi-Challenge ist ab 20.15 Uhr live auf RTL zu sehen.

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury

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Getty Images Massimo Sinató, Profitänzer

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Imago Ekaterina Leonova, Profitänzerin