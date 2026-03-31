Ekat Leonova und Mariia Maksina lebten sechs Jahre zusammen

Mariia Maksina (28) und Ekaterina Leonova (38) sind nicht nur Kolleginnen bei Let's Dance, sondern blicken auf eine langjährige, enge Freundschaft zurück. Im Gespräch mit Bild erinnert sich Mariia an den Moment, als sie Ekat zum ersten Mal traf: "Ich habe Ekat in einem Tanzverein kennengelernt. Wir haben uns sofort gut verstanden", schwärmt sie. Auch abseits des Vereinslebens verbrachten sie bald viel Zeit miteinander und zogen schließlich sogar zusammen in eine Wohngemeinschaft. "Wir haben uns als Schwestern bezeichnet. Sie hat auch auf mich aufgepasst", erinnert sich Mariia an die sechs Jahre, in denen sich die beiden Tänzerinnen eine Wohnung teilten.

Während Ekaterina bei "Let's Dance" durchstartete, begleitete Mariia ihre TV-Karriere zunächst nur als Zuschauerin. "Als ich das erste Mal backstage war, war ich noch zu jung und steckte mitten in meiner Ausbildung zur Altenpflegerin", erinnert sich die Tänzerin. Nach ihrem Abitur wagte sie 2023 schließlich selbst den Schritt und bewarb sich als Profitänzerin für die Show. Als dann der erlösende Anruf der Produktion kam, war die Freude riesig. "Das war für mich wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ich habe direkt meine Mama angerufen", erzählt sie begeistert und betont: "Ekat und ich sehen uns nicht als Konkurrentinnen. Sie hat sich so für mich gefreut, als ich die Zusage bekam."

Mit zwölf Jahren traf die in St. Petersburg geborene Mariia eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändern sollte: Sie wollte alles dafür tun, um ihren Traum vom Tanzen zu verfolgen. Über eine Vermittlung hatte ihre Familie für sie einen deutschen Tanzpartner gefunden – eine Chance, für die sie bereit war, alles hinter sich zu lassen. 2009 brachten ihre Eltern sie mit dem Auto nach Deutschland, wo sie kurzerhand bei der Familie ihres Junior-Tanzpartners einzog. Fernab von Zuhause, ohne ihre Familie, wurde Heimweh zu einem ständigen Begleiter. Doch Mariia hielt durch, biss sich durch und ordnete alles dem Tanzen unter. Heute hat sich dieser Mut ausgezahlt: In der aktuellen Staffel von "Let's Dance" steht sie an der Seite von Ross Antony (51) auf dem Parkett und kämpft um den begehrten

Pokal.

Anzeige Anzeige

Imago Ekaterina Leonova und Mariia Maksina bei der zehnten Live-Show der 17. Staffel von "Let’s Dance" im Musical Dome Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei der Premiere der 19. Staffel von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ross Antony und Mariia Maksina, "Let's Dance"-Tanzduo 2026