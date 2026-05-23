"Schreckliche Dinge": Hunter Biden reflektiert Drogensucht

In einem offenen Gespräch mit der Moderatorin Candace Owens hat Hunter Biden (56), Sohn des früheren US-Präsidenten Joe Biden (83), über seine schwere Crack-Kokain-Sucht gesprochen. Das Interview erschien am Donnerstag auf YouTube und gibt tiefe Einblicke in eine der dunkelsten Phasen seines Lebens. "Ich habe in meiner Sucht schreckliche Dinge getan – in Bezug auf das, was ich meinen Beziehungen angetan habe, und in Bezug auf Entscheidungen, die ich getroffen habe", resümierte der 56-Jährige. Besonders schmerzhaft war für ihn, dass sein sogenannter digitaler Fußabdruck – alle SMS-Nachrichten, alle Fotos, alles Peinliche – in der Öffentlichkeit landete. Das habe ihn vor eine existenzielle Entscheidung gestellt: "Stehe ich auf und lebe, oder sterbe ich? Das wurde zu einer so klaren Entweder-oder-Frage. Und ich entschied mich zu leben."

Hunter gab an, seit dem 1. Juni 2019 nüchtern zu sein – verifizierbar durch das Bewährungsbüro, das ihn zwei Jahre lang auf Drogen getestet habe. Als Candace ihn fragte, ob das 2023 im Weißen Haus gefundene Kokain ihm gehört habe, verneinte er dies. Den enormen öffentlichen Druck, dem er ausgesetzt war, beschrieb er mit drastischen Worten: "Sie haben mir alle Kleider heruntergerissen, mich geteert und gefedert und mich in die Mitte der Stadt gestellt. Ich habe überlebt." Die Moderatorin räumte ein, dass eigene Erfahrungen mit Sucht in ihrer Familie eine Rolle bei ihrer damaligen Kritik an ihm gespielt hätten. "Ich denke, es gibt nicht genug Gespräche darüber", sagte sie. Schließlich entschuldigte sie sich für ihre öffentlichen Angriffe auf ihn: "Es tut mir leid, dass ich dazu beigetragen habe. Ich fühle mich mies."

Hunter ist das zweite von drei Kindern, die Joe Biden, der an Krebs erkrankte, mit seiner ersten Frau Neilia hatte. Bei einem Autounfall im Jahr 1972 kamen Neilia und die gemeinsame Tochter Amy ums Leben, während Hunter und sein Bruder Beau verletzt überlebten. Beau, der Hunter einst anrief und sagte, sein Verhalten müsse aufhören, starb 2015 an einem Hirntumor. Hunter war von 1993 bis 2017 mit Kathleen Buhle verheiratet, mit der er drei Kinder hat. 2019 heiratete er die Filmemacherin Melissa Cohen. Er ist insgesamt Vater von fünf Kindern. Kurz vor dem Erscheinen des Interviews hatte Hunter erstmals einen eigenen Account auf der Plattform X erstellt und dort geschrieben: "Ich bin Hunter Biden. Von mir selbst habt ihr nie wirklich gehört."

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Getty Images Hunter Biden, Sohn von Joe Biden

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Getty Images Candace Owens in ihrer Show "Candace"

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