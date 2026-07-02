Nacktfotos & Crack: Hunter Biden ist "dankbar" für Skandale

Hunter Biden (56) hat sich in einem neuen Instagram-Video jetzt überraschend offen über seine turbulente Vergangenheit geäußert. Darin beschreibt der Sohn von Ex-Präsident Joe Biden (83) seinen Weg zur Nüchternheit als tiefgreifenden Wendepunkt und zeigt sich sogar dankbar für die dunkelsten Kapitel seines Lebens. "Ich bin dankbar, dass ich crackabhängig war", sagt er in dem Clip. "Und ich sage das ohne den geringsten Hauch von Ironie oder Unsinn." Seine Sucht habe ihm eine Plattform gegeben und die Möglichkeit eröffnet, Menschen zu erreichen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

In dem Video spricht Hunter auch über die 2020 geleakten Nacktfotos von ihm, die damals zusammen mit weiteren persönlichen Daten von seinem Laptop an die Öffentlichkeit gelangten. Diese extreme Bloßstellung habe "jede nur denkbare Barriere niedergerissen", um eine echte Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen. Laut dem People Magazine erklärte er: "Du kannst die Nacktbilder sehen, du kannst mich in meiner Trauer sehen, du kannst mich in meinem schlimmsten Zustand sehen, du kannst alles an mir sehen." In der Bildunterschrift seines Instagram-Posts ergänzte er, es sei zwar "furchterregend" gewesen, sich derart verletzlich zu zeigen, aber: "Manchmal ist genau das der Ort, an dem du endlich der wahrhaftigsten Version deiner selbst begegnest."

Erst vor wenigen Wochen war Hunter nach jahrelanger Pause zu X zurückgekehrt und feierte dort einen persönlichen Meilenstein: sieben Jahre Nüchternheit. "Ich bin stolzer darauf als auf alles andere, was ich in meinem Leben je getan habe", schwärmte Hunter in einem Post. Heute blickt der 56-Jährige nach vorn und möchte anderen Betroffenen Mut machen: "Ich möchte, dass jeder da draußen, der noch krank ist und leidet, weiß: Es gibt einen Ausweg."

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Getty Images Hunter Biden, Sohn von Joe Biden

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Getty Images Hunter Biden, Sohn von Joe Biden

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Getty Images Hunter Biden im April 2023