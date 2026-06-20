Michelle Saniei schwärmt von Dr. Dre und ihrer Liebe

Realitystar Michelle Saniei (37) aus der Bravo-Show "The Valley" hat bei einem Auftritt in der Sendung "Watch What Happens Live" jetzt offen über ihre Romanze mit Rapper Dr. Dre (61) geschwärmt. "Er ist ein wundervoller Mann und wir verbringen sehr viel Zeit miteinander", sagte die 37-Jährige. Ihre Beziehung zu dem 61-jährigen Musikproduzenten beschrieb sie dabei als vollkommen unaufgeregt und ungezwungen: "Sehr natürlich, sehr organisch. Es war nicht einmal ein Date-Setting. Wir haben uns einfach zufällig getroffen und hatten sofort eine Verbindung." Kennengelernt haben sich die beiden über eine gemeinsame Bekannte.

Auf die Frage, was sie anfangs an Dre angezogen habe, antwortete Michelle schlicht: "Ich liebe Menschen, die sehr positiv sind und eine gute Energie haben. Das ist er." Die gemeinsame Zeit hält die Bravo-Bekanntheit weiterhin bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Dre hat bisher weder Michelles Ex-Mann Jesse Lally noch ihre gemeinsame Tochter Isabella kennengelernt. Auch "The Valley" schaue er sich nicht an. Ihre Scheidung von Jesse wurde im Oktober 2025 offiziell abgeschlossen. Erste Schlagzeilen hatte das ungewöhnliche Paar im April gemacht, als Fotos von Page Six die beiden händchenhaltend beim Verlassen des Promirestaurants Nobu in Los Angeles zeigten.

Dass es zwischen Michelle und Dre gefunkt hat, soll der gemeinsamen Freundin Ashley Palmer-Gilkey zu verdanken sein, die seit Jahren mit Michelle befreundet ist und als General Managerin bei Dres Plattenfirma Aftermath Records arbeitet. Dre selbst war bis Ende 2021 mit Nicole Young (56) verheiratet, von der er sich nach dem Scheidungsurteil mit einer Zahlung von 86 Millionen Euro trennte. Mit Nicole hat er zwei Kinder: Sohn Truice und Tochter Truly. Aus früheren Beziehungen hat der Rapper acht weitere Kinder – mehrere davon sind älter als Michelle.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dr. Dre und Michelle Saniei

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Dre im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Young und Dr. Dre im Juni 2017 in New York City