Ehemaliger Psychiater verklagt Dr. Dre wegen Belästigung

Dr. Dre (59), mit bürgerlichem Namen Andre Young, wird von seinem ehemaligen Eheberater Dr. Charles Sophy verklagt! TMZ liegen Gerichtsdokumente vor, in denen Dr. Sophy schwere Vorwürfe gegen den Musiker erhebt: 14 Monate nachdem der Psychiater als Mediator während der Scheidung von Dr. Dre und seiner Ex Nicole (54) fungiert hatte, soll der Musiker ihm mehrere bedrohliche Textnachrichten geschrieben und ihn sogar als "Schl*mpe" oder "Stück Sche*ße" beleidigt haben. Angeblich schickte der "No Diggity"-Interpret sogar mehrere Männer zu Sophy, die sich als FBI-Agenten ausgaben, um ihn zu konfrontieren.

Im Mittelpunkt der Klage stehen Drohungen, die angeblich im Februar 2023 begannen. Mehrere Monate nach der finalisierten Scheidung von Dr. Dre und seiner Ex. Laut der Gerichtsdokumente wirft der 59-Jährige dem Eheberater vor, er habe durch Dritte eine Schmutzkampagne gegen ihn orchestriert. Dies wies Sophy entschieden zurück und forderte deshalb umgerechnet 9,1 Millionen Euro und eine gerichtliche Verfügung, die den Musiker verpflichtet, einen Mindestabstand von 100 Metern zu ihm einzuhalten. Dr. Dres Anwalt, Howard King, gab unterdessen zu Protokoll, dass Sophys Klage wiederum als Verzögerungstaktik diene, um einem Disziplinarverfahren der kalifornischen Aufsichtsbehörde zu entgehen. Der Jurist betonte, dass Dr. Dre 2023 eine Beschwerde bei der Osteopathic Medical Board of California eingereicht habe, welche die Entziehung von Sophys Lizenz zur Folge haben sollte.

Dr. Dre und Nicole waren 24 Jahre lang verheiratet und bekamen zwei gemeinsame Kinder, bevor sie sich 2020 trennten und die Scheidung im darauffolgenden Jahr einreichten. Die Trennung verlief öffentlich und war von Streitigkeiten um das Vermögen des Musikers geprägt. Sophy war während der Ehe als Eheberater für die beiden tätig und spielte auch nach der Trennung eine Rolle als Mediator. Dre, der nicht nur als erfolgreicher Rapper, sondern auch als Produzent und Unternehmer bekannt ist, hatte während der Scheidung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter einem Hirnaneurysma, von dem er sich inzwischen erholt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Dre bei einem Auftritt im Oktober 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Dre, Rapper

Anzeige Anzeige