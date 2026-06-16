Nach Gerüchten: Michelle Saniei bestätigt Liebe zu Dr. Dre

Michelle Saniei aus der Realityshow "The Valley" hat jetzt offiziell bestätigt, was seit Ende April für Gesprächsstoff sorgt: Sie ist tatsächlich mit Rap-Legende Dr. Dre (61) zusammen. Im Gespräch mit dem Magazin People erklärte die 37-Jährige, dass die Beziehung zu dem 61-jährigen Rapper und Musikproduzenten weiterhin besteht. "Wir verbringen Zeit miteinander und genießen es sehr, in der Gesellschaft des anderen zu sein", sagte sie gegenüber dem Magazin. Kennengelernt hätten sich die beiden über einen gemeinsamen Freund. Auf mehr Details möchte sie aber vorerst nicht eingehen: "Für jetzt halten wir alles super privat. Ich lebe einfach mein Leben."

Auf Fragen, was ihre "The Valley"-Kollegen und ihr Ex-Mann Jesse Lally von der neuen Beziehung halten, reagierte Michelle ebenfalls zurückhaltend. Jesse selbst hatte nach dem Bekanntwerden der Beziehung gegenüber TMZ erklärt, er habe von dem Paar nicht vorab erfahren und die Bilder "genauso wie alle anderen in den sozialen Medien" gesehen. Michelle und Jesse hatten 2018 geheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, die sechsjährige Isabella. Ihre Trennung hatten sie im März 2024 bekanntgegeben, der Scheidungsprozess wurde im Oktober 2025 abgeschlossen. Die gemeinsame Elternschaft beschreibt Michelle als herausfordernd, aber deutlich entspannter als früher: "Wir streiten definitiv hier und da, aber wir sind viel besser als vorher."

Dr. Dre, der mit bürgerlichem Namen Andre Young heißt, war von 1996 bis 2021 mit der Anwältin Nicole Young (56) verheiratet. Die Scheidung war mit erheblichen juristischen Auseinandersetzungen verbunden. Nicole hatte in Gerichtsdokumenten schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben, darunter häusliche Gewalt – Anschuldigungen, die Dr. Dre stets bestritten hat. Im Dezember 2021 einigte man sich auf einen Scheidungsvergleich in Höhe von 100 Millionen Dollar. Bekannt wurde er bereits Ende April als neuer möglicher Partner von Michelle, als die beiden Händchen haltend das Promi-Restaurant Nobu in Malibu verließen.

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Getty Images Rapper Dr. Dre

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Getty Images Dr. Dre im August 2024

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Getty Images Dr. Dre und seine Frau Nicole Young

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