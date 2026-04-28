Händchen haltend: Daten sich Dr. Dre und Michelle Saniei?

Gibt es ein neues Paar in Hollywood? Dr. Dre (61) wurde jetzt Händchen haltend mit Realitystar Michelle Saniei gesichtet. Der Rapper und die Maklerin aus der Bravo-Show "The Valley" verließen am Samstagabend gemeinsam das Promi-Restaurant Nobu in Los Angeles. Fotos, die unter anderem von TMZ verbreitet wurden, zeigen die beiden Seite an Seite beim Verlassen der Location. Nach dem Dinner stiegen Dr. Dre und Michelle zusammen in einen schwarzen Mercedes-SUV, begleitet von mehreren Sicherheitsleuten. Offiziell bestätigt ist eine Beziehung bisher nicht. Auf den Schnappschüssen wirken die beiden jedoch sehr vertraut.

Optisch präsentierten sich der Musikmogul und die TV-Bekanntheit im dezenten Partnerlook. Dr. Dre setzte auf einen lässigen Alltagsstyle mit schwarzem Hoodie, Jeans und weißen Sneakern, während Michelle mit einem langen schwarzen Ledermantel, lilafarbenem Rollkragen-Top, Minirock und Stiletto-Boots alle Blicke auf sich zog. Auf Nachfrage von Page Six gab es von Dr. Dres Seite bislang keinen Kommentar zu dem gemeinsamen Abend. Der Hip-Hop-Star, der über einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame verfügt, hält sein Liebesleben seit seiner Scheidung von Nicole Young (56) weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Während Dr. Dre seit Jahren als einer der einflussreichsten Produzenten der Musikbranche gilt, steht Michelle aktuell mit ihrem Privatleben im Fokus des Realityformats "The Valley". In der Show wird ihre Trennung von ihrem Ex-Mann Jesse Lally thematisiert, mit dem sie sieben Jahre verheiratet war. Aus der Ehe stammt Tochter Isabella, um die sich die TV-Persönlichkeit liebevoll kümmert. Nach dem Ehe-Aus war Michelle mit Aaron Nosler liiert, doch auch diese Beziehung zerbrach, wie sie in der dritten Staffel offen erzählt. Dr. Dre wiederum war 24 Jahre mit Nicole Young verheiratet, mit der er zwei Kinder hat, und ist außerdem Vater acht weiterer Kinder aus früheren Beziehungen. Sowohl der Rapper als auch die Maklerin haben damit bereits einige Beziehungskapitel hinter sich – nun sorgen sie gemeinsam für Gesprächsstoff in der Promi-Welt.

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Getty Images Dr. Dre, Musikproduzent und Rapper

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Getty Images Dr. Dre, bei einer Gala, 2014

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Getty Images Dr. Dre im August 2024