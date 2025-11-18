Martha Stewart verkauft Gin mit Snoop Dogg und Dr. Dre

Martha Stewart (84) ist ab sofort Teil der Marke Still G.I.N. von Dr. Dre (60) und Snoop Dogg (54). Die Zusammenarbeit wurde am Dienstag, den 18. November, offiziell verkündet. Martha soll nicht nur als Gesicht der Marke agieren, sondern auch durch ihre kreativen Cocktailideen überzeugen. Ihr erstes Rezept, der "Water Melly", ist eine raffinierte Interpretation des klassischen Gin und Juice und enthält unter anderem frischen Wassermelonensaft, Limettensaft und Gurkenbitter. Martha zeigt sich begeistert: "Still G.I.N. ist so aromatisch und vielseitig, dass es mein neues Lieblingsgetränk ist", erklärte sie dem Magazin People.

Die Partnerschaft erweitert das Angebot der Marke, die erst vor kurzem mit ihrem ersten Getränk, Gin & Juice By Dre, auf sich aufmerksam machte. Neben hochwertigen Spirituosen sorgt die Marke auch durch aufsehenerregende Kampagnen für Schlagzeilen. So hat ein Werbespot mit digital zum Leben erweckten Legenden wie Frank Sinatra (†82) und Sammy Davis Jr., umgesetzt mit KI-Technologie, große Aufmerksamkeit erregt. Darüber hinaus eröffneten Dr. Dre und Snoop Dogg im April eine exklusive Still G.I.N. Lounge in Nashville, die hochkarätige DJs und Live-Performances in einem einzigartigen Ambiente mit Hip-Hop-Flair vereint. Martha bringt nun eine neue Dimension in die Marke ein, indem sie ihre Cocktailkunst saisonalen und festlichen Anlässen anpasst.

Die Verbindung zwischen Snoop und der vielseitigen Unternehmerin Martha begann bereits 2008, als sie in ihrer Kochshow gemeinsam auftraten. Seitdem hat Snoop mehrmals betont, wie produktiv und inspirierend die Zusammenarbeit mit Martha ist. Sie haben bereits gemeinsam an verschiedenen Projekten gearbeitet, wie beispielsweise an Snoops Weinmarke. "Er hat mir viel über Gin beigebracht", sagte Martha, die davon schwärmt, wie anpassungsfähig Still G.I.N. ist. Die ungewöhnliche Freundschaft des Rappers und der Lifestyle-Expertin verdeutlicht, dass Kreativität und Geschäftssinn keine Genre-Grenzen kennen.

