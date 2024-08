"Bruder": So gut sind Snoop Dogg und Dr. Dre befreundet

Freundschaft hat bei Dr. Dre (59) und Snoop Dogg (52) einen hohen Stellenwert! Die beiden Musikikonen gaben kürzlich in einem Interview mit dem Radiosender Capital Xtra Einblicke in ihre rund 30-jährige gemeinsame Geschichte. Snoop erklärte, dass Dre für ihn immer wie ein "großer Bruder" und Mentor gewesen sei. "Er hat mir immer beigebracht, nach vorn zu schauen und sich nicht mit der Vergangenheit aufzuhalten", betonte Snoop und fügte hinzu: "Dre hat die Einstellung: 'Es geht nicht um das, was ich gemacht habe, sondern um das, was ich noch machen werde.' Das habe ich von ihm übernommen."

Snoop machte zudem darauf aufmerksam, wie wichtig die Rolle seines Kumpels für seine eigene Karriere ist und wie sehr er die Zusammenarbeit mit ihm genießt. Und auch Dre kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich liebe es, dass er mir dieses Vertrauen in Bezug auf seine Karriere schenkt – und ich werde meinen Bruder nie im Stich lassen", versichert der Rapper.

Seit ihrem ersten gemeinsamen Erfolg mit Dres Single "Deep Cover" im Jahr 1992 und Snoops Debütalbum "Doggystyle" aus dem Jahr 1993 haben sie oft zusammengearbeitet. Höhepunkte dieser Partnerschaft umfassen zahlreiche Musikprojekte sowie ihren Auftritt bei der Super Bowl-Halbzeitshow 2022. Zuletzt brachten sie gemeinsam ein Getränk auf den Markt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, US-amerikanischer Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Dre und Snoop Dogg beim Super Bowl 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Snoop und Dre so voneinander schwärmen? Ich finde es total sympathisch, dass sich die beiden von ihrer weichen Seite zeigen. Na ja, mich begeistert das nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de