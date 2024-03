Dr. Dre kündigt neues Eminem-Album für 2024 im Live-TV an

Nun ist es offiziell! In der "Jimmy Kimmel Show" gibt Dr. Dre (59) live große Neuigkeiten bekannt! Die News betreffen jedoch gar nicht ihn, sondern seinen langjährigen Freund und Kollegen Eminem (51). Nach ganzen vier Jahren Pause steht nun ein neues Musikprojekt des Rappers in den Startlöchern. "Eminem arbeitet momentan an seinem eigenen Album, das noch in diesem Jahr erscheinen wird", verkündet der Musikproduzent offiziell. "Ich habe mit Eminem gesprochen, und er hat mir erlaubt, diese Ankündigung hier in der Sendung zu machen", betont der "The Next Episode"-Interpret. Auch er selbst sei an der neuen Musik beteiligt. "Ich habe auch Songs auf dem Album und die sind der Hammer", teast Dr. Dre an.

Mit der Ankündigung seines neuen Albums gibt Eminem seinen Fans einen Grund zur Freude. Und nicht nur das! Kürzlich berichtete Daily Mail, dass der Rapper zusätzlich an einem neuen Dokumentarfilm arbeite. Angelehnt an seinen berühmten Song "Stan" soll es in dem Film um einen fanatischen Bewunderer gehen. Eminems Manager verriet noch weitere Details: "Die bevorstehende 'Stan'-Dokumentation sehen wir als Gelegenheit, die Kamera umzudrehen und das Publikum zu fragen, wie es ist, ein Fan zu sein – und in manchen Fällen ein Fanatiker."

Nicht nur Eminem hat große Neuigkeiten für seine Zuhörer. Auch Dr. Dre hat einen Grund zum Feiern: Der Rapper wurde für seine lange Karriere mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt! Zusammen mit Snoop Dogg (52), Eminem und 50 Cent (48) zelebrierte der Musikproduzent diesen besonderen Anlass. "Ich möchte mich bei mir dafür bedanken, dass ich Dre über die Jahre hinweg zugehört habe und ihn zu meinem Lehrer, Mentor, Bruder, Beschützer und vor allem zu einem guten Freund gemacht habe", fand Snoop Dogg während der Zeremonie wertschätzende Worte für seinen Freund.

Getty Images Eminem, Rapper

Getty Images Eminem, 50 Cent, Dr. Dre und Snoop Dogg auf dem Hollywood Walk of Fame

