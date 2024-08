So besonders war der Olympia-Abschluss für Rapper Dr. Dre

Die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris enthielt einen besonders magischen Moment: Dr. Dre (59) und Snoop Dogg (52) traten gemeinsam auf und performten ihren Hit "The Next Episode". Diese vorab aufgezeichnete Performance fand in Los Angeles statt, wo die nächste Sommer-Olympiade 2028 ausgetragen wird. Dr. Dre erzählte in einem Interview mit Entertainment Tonight, dass die Zusammenarbeit mit Snoop wie gewohnt fantastisch war. "Es ist magisch. Ich fühle mich nicht einmal wohl, ohne Snoop aufzutreten", erzählte der Rapper im Gespräch und fügte hinzu: "Wenn wir auf der Bühne sind, ist Snoop der Superstar und ich bin der Co-Star."

Neben Dr. Dre und Snoop Dogg traten bei der Zeremonie auch Billie Eilish (22), die Red Hot Chili Peppers und H.E.R. auf. Der Rapper erklärte, dass die vorab aufgezeichnete Performance geheim gehalten werden musste, um den Überraschungseffekt zu bewahren. "Das Olympische Komitee hat das geregelt. Es war erstaunlich, wie sie es schafften, dass niemand davon erfuhr. Es wurde einen Tag vor der Ausstrahlung aufgenommen", verriet der 59-Jährige weiter.

Zusätzlich enthüllte er, dass er und Snoop derzeit an einem neuen Album arbeiten – ihrem ersten gemeinsamen Projekt nach "Doggy Style", das vor 30 Jahren veröffentlicht wurde. Laut Dr. Dre hat ihre jetzige Zusammenarbeit eine reifere Note, da beide Künstler erwachsener geworden sind. "Snoop war damals 18 oder 19 und ich bin sechs Jahre älter, wir waren also Kinder. Dieses Album wird ein anderes Maß an Reife zeigen, sowohl in seinen Texten als auch in meiner Musik", erzählte der Musiker ehrlich. Das neue Album "Missionary" soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Getty Images Dr. Dre und Snoop Dogg bei der Abschlusszeremonie zu den Olympischen Spielen in Paris 2024

Getty Images Dr. Dre und Snoop Dogg beim Super Bowl 2022

