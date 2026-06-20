Nach "Brat"-Erfolg: Charli XCX wollte die Musik aufgeben

Der Erfolg ihres Albums "Brat" hat Charli XCX (33) offenbar an ihre Grenzen gebracht. In einem Coverstory-Interview mit Rolling Stone spricht die Sängerin jetzt offen darüber, dass sie sich in der schlechtesten mentalen Verfassung befindet, die sie je erlebt hat – und dass sie nach dem "Brat"-Hype ernsthaft daran gedacht hat, die Musik an den Nagel zu hängen. "Ich war wirklich, wirklich bereit, einen Gang runterzuschalten, eine Pause zu machen und keine Musik mehr zu machen", gesteht Charlotte. "Ich fühlte mich kreativ ausgelaugt und hatte keine Inspiration, etwas Neues zu schreiben." Dann habe sie aber plötzlich doch wieder Inspiration gefunden.

Über ihre aktuelle mentale Verfassung findet die 33-Jährige im Rolling Stone ebenfalls deutliche Worte. Sie sei in letzter Zeit deutlich weniger online und schaue kaum noch in die sozialen Medien. "Ich weiß, dass die Leute mir das wahrscheinlich nicht glauben werden, weil ich zumindest früher eine sehr internetaffine Künstlerin war", sagt sie, wie Mirror berichtet. "Aber ich kämpfe seit Kurzem so sehr mit meiner mentalen Gesundheit, dass ich, wenn ich ehrlich bin, im schlimmsten mentalen Zustand bin, in dem ich je war." Das Interview mit Rolling Stone werde wohl ihr letztes ausführliches Gespräch mit einem Journalisten für eine Weile sein: "Der Diskurs ist laut, und manchmal kann das sehr überwältigend sein", wie Just Jared berichtet.

Dass Charli mit dem Gedanken gespielt hat, sich aus der Musikbranche zurückzuziehen, ist nicht neu. Schon vor einigen Monaten hatte sie in der Kochshow "Feeding Starving Celebrities" scherzhaft gesagt, sie wolle mit der Musik aufhören und stattdessen schauspielern. Gegenüber Rolling Stone bekräftigt sie ihr Interesse an der Schauspielerei nun erneut: Sie wolle auf dem Filmset so viel wie möglich lernen und alles aufsaugen "wie ein Schwamm". Ihr Privatleben spielte im Interview ebenfalls eine Rolle – so erwähnte Charli ihren Mann, der ein Dance-Music-Label betreibt, und sprach über den Verlust ihrer engen Freundin und Wegbegleiterin Sophie, die ihr kreatives Leben maßgeblich geprägt habe.

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IMAGO / imageSPACE Charli XCX, Sängerin

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Getty Images Charli XCX bei der Berlinale 2026

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Instagram / charli_xcx Charli XCX und ihr Mann George Daniel an Neujahr 2025