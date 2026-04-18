Charli XCX plant als Nächstes ein Rockmusik-Album

Nach dem riesigen Erfolg ihres Albums "Brat" schlägt Charli XCX (33) einen völlig neuen musikalischen Weg ein: Ihr achtes Studioalbum wird kein Dance-Album, sondern ein Rockalbum. Das verriet die 33-jährige britische Sängerin in einem Coverstory-Interview mit der britischen Vogue. "Ich glaube, die Tanzfläche ist tot – also machen wir jetzt Rockmusik", erklärte sie gegenüber dem Magazin. An dem noch nicht fertiggestellten Projekt arbeitet sie gemeinsam mit ihren "Brat"-Kollaborateuren A. G. Cook und Finn Keane.

Anstelle von Auto-Tune sollen bei der neuen Platte Gitarren im Vordergrund stehen. Besonders wichtig ist Charli dabei, dass das Album ihren eigenen Stempel trägt. "Wir haben unsere Version von analog gemacht, was so albern und witzig ist", sagte sie über ihre Arbeit mit Cook, "aber es durch unsere Linse zu betrachten und sicherzustellen, dass sich nichts zu maskulin anfühlt, war wichtig." Dass einige Fans von dem Richtungswechsel irritiert sein könnten, ist ihr bewusst – und stört sie nicht: "Wir wissen, dass es Menschen geben wird, die davon gestört sein werden, aber das ist in Ordnung." Den Grundstein für den neuen Sound legte sie bereits mit dem Soundtrack zu Emerald Fennells (40) Verfilmung von "Wuthering Heights", auf dem sie unter anderem mit Sky Ferreira (33) und John Cale von den Velvet Underground zusammenarbeitete, wie People berichtet.

Erst vor wenigen Wochen hatte Charli in der Kochshow "Feeding Starving Celebrities" noch gescherzt, sie wolle mit der Musik aufhören und stattdessen schauspielern. Mit dem neuen Rockprojekt scheint die Musikerin nun aber klar zu machen, wohin ihre kreative Reise tatsächlich führt. Den Anstoß für den Genrewechsel gab ihr der Erfolg von "Brat": Dieser habe in ihr den Wunsch geweckt, etwas Gegenteiliges auszuprobieren. "Wieder zu etwas Innerlichem zurückzukehren ist wirklich schön", so Charli.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / charli_xcx Charli XCX, Sängerin