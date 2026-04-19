Charli XCX trug Hochzeitslook vor Trauung auf der Bühne

Charli XCX (33) macht ihre eigenen Hochzeitsregeln: Die Sängerin verrät jetzt im Gespräch mit der britischen Vogue, dass sie eines ihrer Brautkleider bereits vor der Trauung auf der Bühne getragen hat – und es bis heute immer wieder trägt. Am 19. Juli 2025 gab Charli ihrem Partner George Daniel (36) in London das Jawort, doch das cremefarbene Saint-Laurent-Minidress, das sie bei der Feier trug, hatte da schon einen großen Auftritt hinter sich. Beim "We Love Green"-Festival in Paris stand die Musikerin im Juni 2025 in genau diesem Kleid auf der Bühne – nur gestylt im rockigen Festival-Look statt im Hochzeitsstyle. Dort performte sie mit der Band Air den Song "Cherry Blossom Girl" in dem Designerstück.

In dem Interview erzählt Charli, dass sie das kurze, geraffte Jersey-Kleid mit tiefem Ausschnitt von Saint Laurent "buchstäblich die ganze Zeit" trägt. Bei der Show in Frankreich kombinierte sie das Minikleid mit schwarzen, kniehohen Plateaustiefeln und trug ihre dunklen Haare glatt und offen. Bei der Hochzeitsfeier in London verzichtete die Popsängerin zwar auf den Schleier, verwandelte den Look aber mit weißen Jimmy-Choo-Amita-95-Slingbacks, einer Satin-Clutch und Sonnenbrille in ein Afterparty-Outfit. Neben der standesamtlichen Trauung in der Hackney Town Hall feierte das Paar später noch eine zweite Zeremonie im kleinen Dorf Scopello auf Sizilien, bei der Charli in einem transparenten, luftigen Danielle-Frankel-Kleid vor ihre Gäste trat.

Auch dieses zweite Brautkleid will die Musikerin nicht im Schrank verstauben lassen. Das Slipdress aus elfenbeinfarbenem Seidenchiffon mit schmalen Trägern und langer Schleppe liebt sie ebenfalls bis heute. "Ich werde das noch viele Male anziehen", erklärt Charli und betont, dass das Kleid ein separates Unterkleid mit an- und abnehmbaren, wallenden Stoffbahnen hat, das sie nach Belieben umstecken kann. Gefeiert wurde in Sizilien mit vielen prominenten Freunden wie Matty Healy (37) und seiner Verlobten Gabbriette Bechtel, Troye Sivan, Julia Fox (36), Caroline Polachek und Robyn (46), denen Charli auf Instagram eine liebevolle Bildersammlung mit den Worten "Ich liebe meine Freunde" widmete.

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TikTok / charlixcx Charli XCX in ihrem Hochzeitskleid

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Instagram / charli_xcx Charli XCX und George Daniel

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Instagram / charli_xcx Charli XCX und ihr Mann George Daniel an Neujahr 2025