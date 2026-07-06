Das steckt wirklich hinter Charli XCXs Künstlernamen

Charli XCX (33) sorgt gerade mit einer vermeintlich simplen Frage für ordentlich Gesprächsstoff im Netz: Was bedeuten die drei Buchstaben in ihrem Künstlernamen wirklich? Auf X fragte ein User in einem inzwischen millionenfach geklickten Post, ob das XCX vielleicht wie "Essex" klingen solle, weil die Sängerin von dort komme. Viele Fans schlossen sich der Theorie an oder spekulierten, die Abkürzung stehe für "excess". Doch beides ist falsch: Charli XCX heißt mit bürgerlichem Namen Charlotte Aitchison, stammt aus Cambridge und klärte die Frage bereits vor einigen Jahren ganz offiziell auf.

Bei einem Auftritt 2015 wurde die Musikerin darauf angesprochen, ob ihr Künstlername tatsächlich aus der Zeit des legendären MSN Messenger stamme. Charli bestätigte das ohne zu zögern: "Ich hatte keinen Manager, als ich mich für den Namen entschieden habe. Ich konnte mir nichts ausdenken, also habe ich einfach den genommen. Es ist mein MSN-Screenname. Ich werde ihn nicht ändern", erklärte sie in einem Interview bei den Grammy Awards. Die drei Buchstaben sind also kein raffiniertes Kürzel, sondern ein spontaner Nickname aus Teenagerzeiten, der sie bis heute begleitet.

Charli begann schon als Teenager, Musik zu schreiben und machte sich früh in der Popszene einen Namen. Erste Bekanntheit erreichte sie als Songwriterin und Feature-Gast durch Hits wie "I Love It" von Icona Pop und "Fancy" mit Iggy Azalea (36). Spätestens mit ihrem Album "BRAT" und dem dazugehörigen, knallgrünen "Brat Summer"-Hype 2024 wurde sie zum Popphänomen. In Interviews spricht die Sängerin immer wieder offen über ihre Jugend im Internet, ihre Liebe zur Clubkultur und wie sehr ihr künstlerisches Alter Ego mit diesen frühen Online-Jahren verwoben ist. Hinter ihrem Künstlernamen steckt also kein ausgeklügeltes Konzept mit versteckter Botschaft, sondern eine ganz persönliche Jugenderinnerung aus MSN-Zeiten.

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Getty Images Charli XCX bei der Met Gala 2026 in New York

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Instagram / charli_xcx Charli XCX im Juli 2024

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Instagram / charli_xcx Charli XCX, Sängerin