Madonnas Seitenhieb gegen Charli XCX lässt die Fans toben

Pop-Zoff auf Instagram: Madonna (67) hat mit einer knackigen Bildunterschrift die Fans von Charli XCX (33) auf die Palme gebracht. Am Mittwoch postete die Popikone eine Fotostrecke und schrieb: "Wenn sich deine Tanzfläche tot anfühlt, spielst du vielleicht die falsche Musik." Kurz zuvor hatte Charli XCX in einem Gespräch mit der britischen Vogue lautstark verkündet. "Ich glaube, die Tanzfläche ist tot... Also machen wir jetzt Rockmusik", während sie ihr neues Album anteaserte. Seither rätselt die Netzgemeinde, ob Madonnas Satz ein Seitenhieb ist.

In den Fotos trägt Madonna ein pinkes, gerafftes Minikleid, darüber ein weißes Bolerojäckchen, dazu glitzernde Sonnenbrillen und knallpinke Handschuhe. Das Timing ist brisant: Ihr Projekt "Confessions II" – als Nachfolger zu "Confessions on a Dancefloor" von 2005 – soll in den kommenden Wochen anrollen. Unter dem Post machten Fans schnell einen Adressaten aus. "Oh, der Seitenhieb gegen Charli", schrieb ein User auf Instagram. Ein anderer legte nach: "Ich liebe Charli XCX, aber ich glaube, sie ist gerade tot", während weitere Stimmen die Aktion als "chaotisch" bezeichneten. In der Vogue erklärte Charli außerdem: "Für mich macht es Spaß, die Form zu drehen. Uns ist klar, dass es Leute stören wird, aber das ist in Ordnung." Und: "Hätte ich noch ein tanzlastiges Album gemacht, hätte sich das sehr schwer, sehr traurig angefühlt."

Charli XCX selbst hat sich zu dem möglichen Diss bislang nicht geäußert. Die Musikerin konzentriert sich stattdessen auf ihr neues Projekt. Gegenüber NME erzählte sie, die Reaktionen auf ihre Single "Rock Music" erinnerten sie an die frühen Diskussionen rund um das Label PC Music, als einige meinten, man schaue von oben auf klassischen Pop herab. Ihr neues Album beschrieb sie als "lustig, ernsthaft, aufrichtig und fröhlich" zugleich. Madonna wiederum blickt auf eine lange Karriere als Pop-Ikone zurück, in der die Tanzfläche immer eine zentrale Rolle gespielt hat. Die sechsfache Mutter nutzt ihr Instagram-Profil regelmäßig, um mit auffälligen Looks und pointierten Bildunterschriften Gesprächsstoff zu liefern. Zuletzt dokumentierte sie online eine kuriose Aktion: Die Sängerin war in Shoreditch im Londoner East End unterwegs, um eigenhändig Plakate für ihr neues Album zu kleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna posiert mit Sonnenbrille vor der Kamera

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX bei der Berlinale 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien