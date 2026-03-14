Sängerin Charli XCX denkt über einen Karrierewechsel nach

Charli XCX (33) überrascht mit einer Ankündigung, die ihre Fans aufhorchen lässt. In der Kochshow "Feeding Starving Celebrities" von Quenlin Blackwell (25) sprach die Sängerin jetzt offen über ihre beruflichen Ambitionen und verriet, dass sie eine neue Richtung einschlagen möchte. Als Quenlin sie fragte, ob sie mehr schauspielern wolle, antwortete Charli ohne zu zögern: "Ich will mit der Musik aufhören, Baby, und schauspielern." Die Unterhaltung drehte sich schnell darum, welche Rollen die Britin reizen würden – und wie sie sich selbst auf der Leinwand sieht.

Im Talk mit Quenlin schwärmte Charli von einem ganz bestimmten Projekt, das sie schon länger im Kopf hat: einen Film im Stil eines ultimativen "It-Girl"-Horrorstreifens à la "Final Destination". Sie erinnerte an ein älteres Video von sich, in dem sie eine solche Story bereits durchgespielt hatte – inklusive prominenter Besetzung mit Influencerin Quenlin, Schauspielerin Rachel Sennott, Model Alex Consani, Romy Mars und weiteren Gesichtern der aktuellen Szene. "Alle Tode wären irgendwie auf dem Laufsteg", sagte sie und fügte hinzu, dass ihr Charakter wahrscheinlich "auf einem Rave" sterben würde. Ganz theoretisch sind Charlis Schauspielambitionen allerdings nicht mehr: Die Musikerin stand bereits für mehrere Filme vor der Kamera, darunter das Thrillerdrama "I Want Your Sex", das Kunstmilieu-Projekt "The Gallerist" und das Remake "Faces of Death" mit Dacre Montgomery (31) und Barbie Ferreira (29), das am 10. April in die Kinos kommen soll.

Charli bewegte sich in den vergangenen Jahren ohnehin zunehmend zwischen Musik und Film. In der außergewöhnlichen Mockumentary "The Moment" spielt sie eine fiktionalisierte Version von sich selbst, die nach dem Mega-Erfolg ihres Albums "Brat" mit Arenatour, Marketingdruck und der Frage nach echter künstlerischer Freiheit konfrontiert ist. An der Seite von Alexander Skarsgard zeigt die Künstlerin darin bereits, wie selbstverständlich sie mit der Kamera arbeitet – und wie gut ihr der Spagat aus Humor und Selbstironie gelingt. Bislang ist Charli jedoch vor allem als Pop-Rebellin mit einem Gespür für Trends bekannt. Dass sie nun so offen von neuen Zielen vor der Kamera spricht, fügt sich nahtlos in das Bild einer Künstlerin, die ihre Karriere immer wieder neu denkt und bereit ist, verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit auszuprobieren.

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