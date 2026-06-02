Schon im Juli: Charli XCX kündigt ihr nächstes Album an

Charli XCX (33) hat ihr nächstes Album angekündigt – und die Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Die britische Sängerin gab jetzt auf Instagram bekannt, dass ihr siebtes Studioalbum den Titel "Music, Fashion, Film" trägt und bereits am 24. Juli erscheinen wird. Dabei sticht vor allem das Albumcover ins Auge: Darauf zu sehen sind Regisseur Martin Scorsese (83), Designer Marc Jacobs (63) und Velvet-Underground-Musiker John Cale – jeder von ihnen steht stellvertretend für einen der drei Begriffe im Albumtitel.

Das Album umfasst elf Songs und hat eine Laufzeit von rund 30 Minuten. Zwei Singles sind bereits veröffentlicht: "Rock Music" und "SS26". Letztere enthält sogar einen versteckten Hinweis auf den Albumtitel – in der Zeile "Nothing's gonna save us, not music, fashion or film" klingt dieser schon an. Wer das Album vorbestellen möchte, findet auf Charlies Website verschiedene Versionen, darunter eine signierte CD und ein limitiertes schwarzes Vinyl. Die Vinylversion kommt mit einer besonderen Kleidhülle, einer Postkarte sowie einem großen Poster im Zeitungsformat – und ist auf vier Exemplare pro Person begrenzt.

Dass ausgerechnet "Film" Teil des Albumtitels ist, passt zu Charlies aktueller Lebensphase. Die Sängerin hatte zuletzt in der Kochshow "Feeding Starving Celebrities" von Quenlin Blackwell (25) freimütig über einen möglichen Karrierewechsel gesprochen und erklärt, sie wolle lieber schauspielern als weiter Musik machen. Dabei schwärmte Charli von einem ganz bestimmten Projekt, das sie schon länger im Kopf hat: einen Film im Stil eines ultimativen "It-Girl"-Horrorstreifens à la "Final Destination". Mit "Music, Fashion, Film" scheint sie nun beide Welten zumindest titelgebend zu vereinen.

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Getty Images Charli XCX bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Martin Scorsese im Juni 2025

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Getty Images Charli XCX bei der Berlinale 2026

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