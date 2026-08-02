Charli XCX packt aus: So wichtig ist ihr Mann George Daniel

Charli XCX (34) macht ihrem Mann George Daniel (36) eine große Liebeserklärung – und das ganz öffentlich. In einem Interview mit Apple Music mit Zane Lowe (52) spricht die Sängerin offen darüber, wie sehr der Schlagzeuger von The 1975 ihr Leben und ihre Karriere beeinflusst. Die beiden gaben sich im Juli 2025 bei einer intimen Zeremonie in London das Jawort, seitdem ziehen sie als Ehepaar gemeinsam durchs Leben. "Ich würde heute nicht dort sein, wo ich bin, ohne ihn", erzählt die Sängerin im Interview. Gleichzeitig verrät sie, dass ihr Ehemann an ihrem neuen Album "Music, Fashion, Film" ausnahmsweise gar nicht mitgearbeitet hat.

In dem Interview schilderte Charli, wie sehr ihr Mann sie gestärkt habe. "Er hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, weil er mich als Mensch in unserem Privatleben ausbalanciert hat", erklärte sie gegenüber Zane Lowe. Weiter sagte sie: "Ich schulde ihm so viel, weil er mir geholfen hat, diese verschiedenen Seiten von mir selbst zu erkunden – auf eine Art, die sich manchmal noch ein wenig chaotisch anfühlt, aber manchmal auch ganz sicher." Außerdem sprach die Sängerin über ihre ursprünglichen Pläne, nach ihrem Erfolgsalbum "Brat" eine längere Pause einzulegen – doch die Inspiration ließ das nicht zu. "Wenn das passiert, muss man ihr einfach folgen, weil man nicht weiß, ob es das letzte Mal ist, dass es passiert", schilderte sie.

George hatte Charlis Album "Brat" aus dem Jahr 2024 mitproduziert und mitgeschrieben – ein Werk, das einen weltweiten Hype auslöste. Doch der Mega-Erfolg von "Brat" hatte auch eine Schattenseite. In einem Coverstory-Interview mit dem Rolling Stone erzählte die Künstlerin offen, wie am Ende sie mental gewesen sei. Sogar ans Aufhören dachte die Pop-Ikone zeitweise. Auch der Dauerlärm im Netz habe sie belastet. Charli erzählte, sie sei zuletzt deutlich weniger online gewesen.

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Getty Images George Daniel und Charli XCX bei der Premiere von A24s "The Moment", 2026

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TikTok / charlixcx Charli XCX in ihrem Hochzeitskleid

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Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX in Italien, September 2025